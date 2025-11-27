Viene Nuevo Frente Frío a México con Heladas de hasta -10 Grados en 9 Estados; ¿Cuándo Llega?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó sobre un nuevo frente frío que ingresará al territorio nacional en interacción con una línea seca y un canal de baja presión en el noreste y oriente del país.

Dicho fenómeno meteorológico se combinará con los efectos de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, provocando un nuevo descenso de temperatura, vientos fuertes, lluvias y chubascos.

Ello, mientras la masa de aire polar asociada al frente frío número 16 modifica sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas en el noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana.

¿Cuándo ingresará el frente frío 17 a México?

De acuerdo con el pronóstico meteorológico del SMN, se espera que el frente frío 17 ingrese al país del sábado 29 de noviembre al lunes 1 de diciembre.

¿En dónde habrá heladas, lluvias y caída de nieve?

Debido a los sistemas meteorológicos mencionados, el sábado se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 milímetros) en Quintana Roo, así como intervalos de chubascos (de 5 a 25 milímetros) en:

Guerrero

Oaxaca

Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca)

Chiapas

Campeche

Yucatán

Mientras que en la madrugada del domingo se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 centígrados con heladas durante la madrugada del domingo en zonas serranas de Chihuahua y Durango, al igual que temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en:

Baja California

Zacatecas

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

A su vez, durante el lunes, se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras del norte de Chihuahua.

