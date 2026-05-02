¿Cuándo Entregan la Tarjeta Jóvenes Construyendo el Futuro Si Inicio Capitación 4 de Mayo 2026?

En México, los jóvenes de entre 18 y 29 años tienen la oportunidad de recibir un apoyo económico de 9,582.47 pesos, si se vinculan a un centro de trabajo durante 12 meses. Se trata del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que inicia con los periodos de capacitaciones este 4 de mayo, por lo que en N+ te decimos cómo saber cuándo te entregarán tu tarjeta si estás entre los aprendices que comienzan este lunes.

Ello, luego de que durante el pasado mes de abril estuvo abierto un periodo de vinculación a centros de trabajo para hombres y mujeres, a través del Mapa de Focalización.

Hay que recordar que este programa actualizó el monto que entrega a sus becarios a partir de enero de 2026, por lo que en una nota previa ya te explicamos cuántos meses paga Jóvenes Construyendo el Futuro a sus aprendices.

De modo que una vez registrado y vinculado, llega el momento de iniciar la capacitación en el centro de trabajo que elegiste previamente.

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¿Cuándo entregan la Tarjeta Jóvenes Construyendo el Futuro si inicias tu capacitación el 4 de mayo?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) encargada de este programa dio a conocer que este lunes 4 de mayo inicia un nuevo periodo de capacitaciones para jóvenes de 18 a 29 años, que se extenderá hasta por 12 meses.

Mientras que en sus redes sociales indicó que muy pronto se contactará a cada uno de los jóvenes que inicia capacitación este lunes, para darles a conocer las fecha y lugar donde deberán pasar por su tarjeta del Bienestar.

De modo que no hay una fecha general o un calendario de entrega de tarjetas, sino que esta información se dará a conocer de forma particular a través de la plataforma de registro del programa. Ahí se indicará fecha, hora y lugar exactos.

Hay que recordar que esta tarjeta es el medio a través del cual se depositará el apoyo económico de más de 9 mil pesos a los beneficiarios, y por ello es muy importante que la tengas disponible.

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¿Qué necesitas para recoger la Tarjeta de Jóvenes Construyendo el Futuro en mayo 2026?

Todos aquellos jóvenes que estén por recibir su tarjeta, deberán presentar su identificación oficial en el lugar que les fue indicado, para poder recibir este documento.

Recuerda que todas las personas inscritas en el programa deberán asistir en los días y horarios establecidos por el centro de trabajo, los cuales son de entre 5 y 8 horas diarias, los 5 días de la semana.

🔔¡Mantente pendiente!🔔

Pronto sabrás la fecha y sede de entrega#jovenesconstruyendoelfuturo #elfuturoesjoven pic.twitter.com/1OvECELqh1 — Jóvenes Construyendo el Futuro (@JovConFuturo) April 30, 2026

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