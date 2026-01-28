Sheinbaum Anuncia Fecha de Inauguración de Nuevo Tramo de Tren Interurbano 'El Insurgente'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló este 28 de enero de 2026 la fecha de inauguración del nuevo tramo del Tren Interurbano "El Insurgente".

Durante su conferencia de prensa, la mandataria nacional dio a conocer parte de su agenda para las próximas semanas, y los temas que se abordarán en los siguientes encuentros matutinos con los medios.

Informó, por ejemplo, que el próximo lunes 2 de febrero —día festivo por el 5 de febrero— se inaugurará el tren Santa Fe-Observatorio.

Vamos a inaugurar ya el tren Santa Fe-Observatorio, el lunes 2 de febrero. Se inaugura el tren que va de Santa Fe a Observatorio, ya para que la gente pueda utilizarlo.

En datos:

El Tren Interurbano correrá a lo largo de 57.7 kilómetros

Va desde Zinacantepec, en el Estado de México, al Metro Observatorio, en la Ciudad de México.

Pasará por siete estaciones en su recorrido total: dos terminales y cinco intermedias.

En la Ciudad de México: Observatorio, Vasco de Quiroga y Santa Fe.

En el Estado de México: Lerma, Metepec, Toluca Centro y Zinacantepec.

En la estación Vasco de Quiroga conectará con el Cablebús Línea 3 (Vasco de Quiroga-Los Pinos/Constituyentes)

La estación Observatorio se integrará con la Línea 1 del Metro y la Línea 12 del Metro.

Tendrá conexión con la Terminal de Autobuses de Observatorio y al CETRAM arribarán unidades del transporte público concesionado.

De acuerdo con información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el tren “El Insurgente” actualmente transporta en promedio 22 mil personas al día de Zinacantepec hasta la estación Santa Fe y una vez concluido beneficiará a más de 100 mil personas con un tiempo de recorrido menor a 60 minutos.

El tren "El Insurgente" irá de Zinacantepec, en el Estado de México, al Metro Observatorio, en la Ciudad de México. Foto: SICT

Agenda de las siguientes semanas

Por otra parte, Sheinbaum Pardo dio a conocer parte de su agenda de actividades de las dos primeras semanas de febrero.

Informó que el martes de la primera semana, se abordarán temas económicos, específicamente fondos que se están trabajando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para impulsar la inversión pública este 2026 y todo el sexenio.

El miércoles, Petróleos Mexicanos (PEMEX) informará sobre producción de petróleo, refinación, petroquímica y otros proyectos importantes, incluidos de geotermia, hidrógeno y litio.

El jueves, 5 de febrero, la mandataria nacional acudirá a Querétaro, y el viernes seguirá con la gira.

La segunda semana, añadió, se presentará la estrategia integral de jóvenes, que tiene que ver tanto con preparatorios y universidades, como con centros de alto rendimiento.

Indicó que se trata de varios programas integrales de apoyo a los jóvenes, así como culturales.

Y esa misma semana se hablará del programa integral de salud mental, que tiene que ver con atención en educación media superior, superior y centros de atención.

