Desmantelan 24 Laboratorios Clandestinos y Dan golpe a Grupo Criminal de 367 MDP en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy los resultados obtenidos de la Operación Frontera Norte de los días 16, 17 y 18 del presenta año 2026.

Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero de 2025, se ha realizado la detención de 10 mil 880 personas y el aseguramiento de 8,058 armas de fuego, 1,373,467 cartuchos de diversos calibres, 35,778 cargadores, 120,353.3 kg de droga, entre ellos, 602.85 kg de fentanilo, 6,357 vehículos y 1,276 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Baja California

En San Quintín, se detuvo a una persona, se aseguraron cinco armas de fuego 10 cargadores, 277 cartuchos, cuatro kilos de metanfetamina, dos chalecos tácticos y un vehículo.

En Mexicali, se detuvo a cuatro personas, se aseguraron 41 kilos de cocaína, 17 tractocamiones, cuatro remolques, seis vehículos, una réplica de armas de fuego y un inmueble.

Chihuahua

En Práxedis G. Guerrero, se detuvo a dos personas, se aseguró un arma corta, un cargador, 20 cartuchos y un vehículo.

En Guadalupe y Calvo, se aseguraron 1,000 cartuchos y un vehículo.

Nuevo León

En Los Ramones, se detuvo a tres personas, se aseguraron cinco armas largas, ocho cargadores, 135 cartuchos, dos equipos de radiocomunicación y un vehículo.

Sinaloa

En Badiraguato, Culiacán y Cosalá, se localizaron e inhabilitaron 24 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 18,750 litros y 60 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 367 millones de pesos.

En Badiraguato, se detuvo a ocho personas, se aseguró una ametralladora, un fusil Barret, ocho armas largas, nueve cargadores, 350 cartuchos, una cinta metálica con 200 cartuchos, 14,000 pastillas de fentanilo, dosis de metanfetamina y cinco vehículos con reporte de robo

Sonora

En Plutarco Elías Calles, se aseguraron cuatro ametralladoras, 43 cargadores y 5,956 cartuchos.

En Nogales y Altar, se detuvo a seis personas, tres de ellas menores de edad, se aseguró un arma corta, 325 cartuchos y dos vehículos con reporte de robo.

Historias recomendadas: