“Es Histórico”: Sheinbaum por Entrega de Títulos de Concesión de Agua a Baja California

En el marco del Día Mundial del Agua 2026, el Gobierno de México presentó los impactos positivos de la nueva Ley de Aguas Nacionales, que permite terminar con los privilegios y entregó títulos de concesión a municipios de Baja California.

En la conferencia mañanera de hoy, 23 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó que la nueva Ley de Aguas Nacionales permite entregar los derechos de explotación de agua a municipios de Baja California como Mexicali, Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada, que tenían que pagar a un Distrito de Riego por el suministro, que a su vez recibía 200 millones de pesos al año por venderles el líquido.

Ahora, con la nueva Ley de Aguas Nacionales, dichos municipios tienen los derechos del agua, sin tener que pagar a un tercero por el suministro, destacó la mandataria, quien afirmó que se trata de un hecho "histórico".

"Hay que feminizar a la Conagua", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum previo a la presentación de los beneficios de la nueva ley de aguas y sus impactos positivos. pic.twitter.com/VU8P7lFZnb — NMás (@nmas) March 23, 2026

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Distrito de Riego 014 Río Colorado transmitió agua a los 5 municipios de Baja California desde 2002 y en los últimos 5 años, los pagos ascendieron a 531 millones 214 mil 485 pesos.

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Aquí puedes ver la conferencia mañanera completa de hoy

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Con información de N+.

RMT