Farmacéuticas No Han Entregado Medicinas por Falta Experiencia y Capacidad de Producción

El martes pasado, el gobierno federal lanzó una advertencia a empresas farmacéuticas dedicadas a la producción, importación y distribución de medicamentos, a cumplir en tiempo y forma la entrega de insumos para el sector salud, o de lo contrario, se harían acreedoras a sanciones.

El presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF), Juan de Villafranca, señaló que el incumplimiento se debe principalmente a que las empresas que obtuvieron los contratos carecen de experiencia suficiente y capacidad de producción.

Efectivamente, hay un adeudo muy importante, sobre todo el adeudo es del IMSS Bienestar heredado del INSABI y sí, nos deben como 5 mil millones de pesos, sin embargo, algo que yo sí quiero precisar es que estos adeudos para nada están frenando que los laboratorios pongan todo su esfuerzo para poder surtir de medicamentos

Laboratorios con retrasos y distribuidores desconocidos

El presidente ejecutivo de la AMELAF aseguró que la mayoría de las empresas a las que el gobierno les asignó contrato no son laboratorios, sino distribuidores desconocidos y sin la suficiente capacidad de producción.

También explicó cuáles podrían haber sido las razones del incumplimiento de tres de los laboratorios que pertenecen a esta asociación.

Vino mucho cambio de las órdenes de compra; por otro lado, también a veces hay problemas en la producción, se saturan a veces los almacenes del IMSS Bienestar y no están pudiendo recibir los medicamentos, entonces la combinación de esos 3 factores a las empresas de AMELAF ha generado ese pequeño retraso

El ejecutivo indicó cuáles son los principales desafíos para combatir el desabasto de medicamentos.

Es a lo que todos aspiramos. De como estaban las cosas, a como están ahorita; se han ido corrigiendo, se está rectificando y aún falta mucho por hacer. La distribución es un gran reto logístico porque estamos hablando de mil 500 distintos medicamentos y tiene que llevarse a todo el país, cada clínica tiene necesidad diferente. Nosotros estamos entregando en los puntos que nos han señalado y ya de ahí para adelante y hay responsabilidad de Birmex, del gobierno, el que llegue al destino final

