¿Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional 22 de Mayo 2026? Lista y Número Sorteo 2883

Como cada viernes, se realizó el tradicional Sorteo Superior 2883 de Lotería Nacional del 22 de mayo 2026, dedicado al Tianguis Turístico, y en caso de que hayas comprado un boleto, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 21 millones de pesos y la lista de números ganadores.

En los últimos días, el Salón de Sorteos en CDMX ha vivido nuevas rifas. En caso de que te los hayas perdido, en notas previas te compartimos los resultados Lotenal del Sorteo Mayor 4012 y los lugares donde salieron los ganadores de 7 millones de pesos.

Video: Resultado Premio Sorteo Mayor 4012 Lotería Nacional de Hoy 19 de Mayo del 2026

¿Cuál es la lista de premios del Sorteo Superior?

El Sorteo Superior de la Lotería Nacional se realiza los días viernes y participan 60 mil números que van del 00001 al 60,000, los cuales se dividen en dos series. Esta rifa ofrece una bolsa total de 51 millones 833 mil 200 pesos, repartidos en 12 mil 896 premios.

El premio mayor de este juego es de 17 millones de pesos y para obtenerlo es necesario comprar las dos series del mismo número, las cuales suelen venderse en diferentes agencias expendedoras del país o en medios electrónicos.

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Cada serie cuenta con 20 cachitos y el costo de cada uno es de 40 pesos. Esta es la lista de premios del Sorteo Superior que se reparten:

Primer lugar: 17 millones de pesos para tres series

Segundo lugar: 1.44 millones de pesos para tres series

4 ganadores de 137 mil 500 pesos para tres series

5 ganadores de 72 mil pesos para tres series

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional de 17 millones de pesos?

En los resultados del Sorteo Superior 2883 de la Lotería Nacional, jugado el 22 de mayo 2026, el número ganador del premio mayor fue el 43765.

Hay que tomar en cuenta que para llevarse los 17 millones de pesos era necesario comprar dos series (cada serie con valor de 8 millones 500 mil pesos), las cuales distribuyeron en los siguientes lugares:

La serie 1 fue puesta a su venta en Canales electrónicos

La serie 2 fue puesta a su venta en Subgerencia expendedora.

Mientras que el segundo premio, de un millón 440 mil pesos, fue para el número 09576. La serie 1 fue puesta a su venta en Colima, Colima, y la serie 2 fue puesta en Cuernavaca, Morelos.

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¿Cómo ver en PDF la lista de resultados del Sorteo Superior 2883 del 22 de mayo 2026?

La lista completa de premios se puede checar en línea en la página oficial de la Lotería Nacional de México. En el siguiente enlace puedes ver los resultados del sorteo en PDF y todos los números ganadores.

Ahora que si lo que quieres es buscar si tu boleto resultó ganador en el Sorteo Superior 2883 de la Lotería Nacional, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto .

. En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior".

Selecciona la fecha del sorteo en que participaste.

Ingresa tu número de billete.

Da clic en "buscar".

Video: Conoce los Resultados del Sorteo Superior 2883 de la Lotería Nacional de Hoy 22 de Mayo

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