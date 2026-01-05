Habrá Nuevo Apoyo para Jóvenes en 2026 Anuncia Sheinbaum; ¿Cuándo Saldrá la Convocatoria?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno está enfocado en atención a las causas, y en ese sentido anunció un nuevo apoyo para jóvenes en México, pero ¿de qué se trata y cuándo sale la convocatoria?, En N+ te decimos.

Durante la conferencia matutina de este lunes 5 de enero, la presidenta abordó la cooperación que ha habido con Estados Unidos en materia de seguridad y combate a la delincuencia.

Allí también indicó que su estrategia de seguridad en todo momento se ha enfocado en la atención a las causas y la prevención del delito. De ahí que se haya enfocado en la implementación de apoyos económicos para combatir la deserción escolar y mejorar la calidad de vida de los estudiantes.

¿Habrá un nuevo apoyo para jóvenes en México? De esto trata

Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que su estrategia de cuatro ejes contempla el lanzamiento de un nuevo apoyo para jóvenes en México.

Pero no será económico, como las becas o apoyos como Jóvenes Construyendo el Futuro, sino que se trata de una estrategia de acceso a la educación, la cultura y el deporte.

Ello, con el objetivo de alejar a los jóvenes de los grupos delictivos, y en caso de que estén en riesgo, lograr extraerlos de ahí.

¿Cuándo saldrá la convocatoria para el nuevo apoyo del Gobierno de México?

Si bien no dio a conocer la fecha exacta, sí anunció que será en próximos días cuando se den a conocer todos los detalles de la convocatoria.

Por lo que aquellos que estén interesados en este nuevo programa, deberán estar atentos de los anuncios de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como de su gabinete.

¿Qué apoyos existen para Jóvenes en México y qué monto entregan en 2026?

Según la entidad en la que radiquen los jóvenes son los apoyos económicos a los que pueden acceder, aunque hay algunos que se aplican a nivel federal, tales como los siguientes:

Beca Benito Juárez - 1,900 pesos bimestrales

Jovenes Escribiendo el Futuro - 5,800 pesos bimestrales

Jóvenes Construyendo el Futuro - 9,582.47 pesos mensuales

Ten en cuenta que en todos los casos debes hacer tu inscripción al programa para que puedas acceder al beneficio entregado por las autoridades correspondientes.

