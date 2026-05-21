¿Hasta Cuándo Está Disponible la Guía para Examen UNAM 2026? Último Día para Descargarla

El examen de la UNAM 2026 comenzará a aplicarse en los próximos días, por lo que los aspirantes deben saber hasta cuándo estará disponible la guía para hacer la prueba, y acá te decimos cuándo es el último día para poderla consultar y descargar para realizar un repaso final antes del momento de la verdad.

El concurso de admisión a Licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se realizará del 23 de mayo al 10 de junio de 2026 y para que nadie tenga dudas, en notas previas te explicamos cómo saber a qué hora te toca presentarlo y cuántas preguntas tiene la prueba.

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¿Cuándo es el último día para descargar la guía UNAM 2026?

Si buscas dar un repaso final para tener todos los temas frescos antes de hacer examen UNAM 2026 y aún no descargas la guía, te tenemos buenas noticias pues aún la puedes consultar, ya que estará disponible hasta mañana viernes 22 de mayo, es decir un día antes de que comience la aplicación de las pruebas.

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La guía para preparar el examen es una herramienta de estudio que proporciona la UNAM a los aspirantes, por lo cual ésta viene incluida con el pago de derecho a la prueba. De esta manera está disponible para descargarse 24 horas después de que se cubrió el costo.

¿Dónde descargar la guía del examen UNAM 2026?

La guía para preparar el examen de selección para ingresar a la Licenciatura se puede descargar ingresando a la plataforma de TU SITIO UNAM, donde está habilitada la pestaña "Guía para preparar el examen", de acuerdo con el instructivo que proporcionó la institución.

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En caso de tener problemas para consultar en la Guía del Examen UNAM 2026, los aspirantes deben enviar un correo electrónico a: concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx indicando en el asunto: Problema para obtener la Guía.

Además de esta guía, la UNAM cuenta con un material de estudio en línea, llamado "Pruéb@te" en el cual los aspirantes al concurso de admisión de Licenciatura pueden prepararse para el examen con simulacros, retos de estudio y retroalimentación sobre temas específicos.

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