¿Cuántas Preguntas Tiene el Examen de la UNAM 2026? Esta Es la Duración de la Prueba en Línea

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicará el examen de admisión a los aspirantes a licenciatura entre el 23 de mayo y el 10 de junio de 2026. Por lo que sí estás por concursar por un lugar para estudiar en la Máxima Casa de Estudios, en N+ te adelantamos cuántas preguntas tiene el Examen de la UNAM y cuánto tiempo te dan para resolverlas.

De acuerdo con el cronograma propuesto por la Universidad, del 18 al 22 de mayo -es decir, esta semana- se aplica el Simulador de examen que tiene por objetivo que los aspirantes se familiaricen con la plataforma "Lockdown Browser".

Recuerda que en ambos casos, la UNAM te dio una cita con fecha y hora específicas, tanto para resolver el Simulador como la Prueba de Selección en Línea. De hecho, en una nota previa ya te explicamos cómo y dónde entrar al simulador UNAM 2026.

Además, para que estés listo para presentar el cuestionario de admisión, te compartimos lo que sí y no puedes hacer durante la prueba. Toma en cuenta que de incurrir en falta, la UNAM podría descalificarte del proceso de selección.

Video: Convocatoria UNAM 2026: ¿Cuáles son las Fechas Clave para Ingresar a una Licenciatura?

¿Cuántas preguntas tiene el examen de la UNAM en 2026?

De acuerdo con el instructivo UNAM 2026 para Licenciatura, el examen de admisión de este año consta de 120 preguntas que abarcan distintas temáticas.

Éste se resuelve en el "Lockdown Browser" -previamente descargado en tu computadora-, por lo que aquí te respondemos cuál es el requisito obligatorio para entrar al navegador.

La Universidad ha sido muy enfática en indicar que ningún aspirante podrá realizar el examen de Selección en línea en una fecha u hora distinta a la indicada en la Cita, por lo que ese día debes de darle toda tu atención a la prueba y asegurarte de cumplir con los requisitos que te indican.

¿Sabes cuánto tiempo tienes para resolver el examen de la UNAM 2026? Te decimos. Foto: Cuartoscuro.

¿Cuánto dura el Examen UNAM 2026? Este tiempo tienes para resolver las preguntas

Ahora bien, el tiempo que te da la UNAM para resolver la prueba en línea es de tres horas efectivas a partir del horario de inicio señalado en tu hora de examen.

Lo recomendable es entrar al navegador "Lockdown Browser" unos 15 minutos antes del horario marcado para tu cita. Si bien este iniciará en punto, este margen de tiempo te dará oportunidad de verificar cualquier anomalía con el internet, la computadora o el navegador.

Es muy importante que ese día avises que estás haciendo el examen de la UNAM, toda vez que no puede haber otras personas o interrupciones durante las tres horas que dura la prueba.

La Máxima Casa de Estudios mantendrá activa una Inteligencia Artificial durante el tiempo que resuelvas el cuestionario que está diseñada para detectar cualquier interacción fuera de lo permitido por la convocatoria 2026.

Video: Ingreso a Licenciatura UNAM 2026: Todo lo que Debes Saber de la Convocatoria para Examen

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