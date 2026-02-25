Calendario Escolar: ¿Hay Clases el Lunes 2 de Marzo 2026 Tras Suspensión por CTE? SEP Responde

Este viernes no hay clases por la realización del CTE (Consejo Técnico Escolar) de febrero, por eso checa si la suspensión de escuelas se extiende al lunes 2 de marzo 2026 en México, esto de acuerdo con el calendario escolar de la SEP y lo que indica la Ley Federal del Trabajo (LFT) con respecto a un posible día festivo oficial.

La duda de saber si el lunes 2 de marzo hay clases en México llega porque durante las últimas semanas varias escuelas tuvieron que suspender actividades, por la inseguridad que dejó la muerte de "El Mencho", los casos de sarampión o el frío en varias partes del país.

¿El lunes 2 de marzo es festivo?

Para aclarar las dudas, la Ley Federal del Trabajo 2026 no tiene establecido el lunes 2 de marzo como un día feriado y de descanso oficial. Eso significa que en esa fecha tanto alumnos como trabajadores de todo el país deben acudir a realizar su deberes cotidianos.

Debido a que no hay clases el viernes 27 de febrero, muchos estudiantes mantienen la esperanza de que su escuela o la SEP de su entidad decida suspender las escuelas también el lunes 2 de marzo, para así gozar de un mega puente de 4 días.

¿Hay clases el lunes 2 de marzo?

Debido a que no es un día festivo y de momento ninguna autoridad ha informado de alguna suspensión adicional, el lunes 2 de marzo 2026 hay clases de forma habitual y en el horario ya establecido, tanto para alumnos de la SEP, como de la UAM, IPN y la UNAM.

Aunque de momento sí hay clases el lunes 2 de marzo 2026 en México, en cualquier momento se puede anunciar la suspensión de actividades escolares en todo el país o en algunas entidades o municipios, esto debido al frío, aumento de casos de sarampión en escuelas o por alguna eventualidad que surja.

