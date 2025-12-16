¿Hay Bloqueos Carreteros Mañana? Esto se Sabe del Paro Nacional de Agricultores y Transportistas

Grupos de transportistas y agricultores amenazaron con realizar nuevos bloqueos carreteros mañana, 17 de diciembre de 2025; esto es lo que se sabe sobre las manifestaciones, en el marco del diálogo con autoridades del Gobierno de México.

Segob y Sader piden no bloquear carreteras de México

Ante la amenaza de agricultores de bloquear puentes fronterizos y autopistas, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) publicaron un comunicado hoy, 16 de diciembre de 2025, en el que pidieron evitar dichas manifestaciones, ya que este tipo de acciones “generan afectaciones a terceros y a la actividad económica”.

Las autoridades federales pidieron solidaridad “para no afectar a transportistas, empresas ni a nuestros paisanos que, en estas fechas, se trasladan por las carreteras para reencontrarse con sus familias y celebrar las fiestas decembrinas”.

Segob y Sader reiteraron que el diálogo sigue abierto para atender cualquier inconformidad de los campesinos.

En el informe, las dependencias destacaron las acciones que han realizado a favor de los agricultores, ya que “el campo ha sido y seguirá siendo una prioridad nacional, y hoy, a diferencia del pasado, los apoyos llegan de manera directa, justa y transparente a quienes más los necesitan, fortaleciendo la producción y el bienestar de las comunidades rurales”.

De acuerdo con las dependencias, al 16 de diciembre de 2025, se han entregado al menos un apoyo a unos 2.8 millones de productores, de los cuales, el 86% son agricultores de pequeña escala, con parcelas de hasta 10 hectáreas.

A través de programas como Fertilizantes para el Bienestar, Producción para el Bienestar, asistencia técnica, acopio de granos y Precios de Garantía, también han mejorado las condiciones de vida en el campo.

Entre 2018 y 2024, más de 4 millones de personas lograron salir de la pobreza rural, reflejo de un esfuerzo sostenido y de impacto real en las comunidades, subrayaron Segob y Sader.

¿Habrá paro nacional de agricultores mañana?

De acuerdo con publicaciones en redes sociales, grupos de agricultores están llamado a su gremio a movilizarse este miércoles, 17 de diciembre de 2025.

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) pidió mantenerse en alerta máxima en la Ciudad de México (CDMX), este miércoles, para buscar solución al problema agrario.

El grupo amenazó con irse a paro nacional si no se logra un acuerdo con las autoridades y destacó que “los próximos días son cruciales”.

Movilizaciones en Tamaulipas

La Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT) anunció este martes los puntos donde se concentrarán mañana, en solidaridad con el Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), a partir de las 10:00 horas.

Los puntos de encuentro son los siguientes:

Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros: En el INIFAP (Campo Experimental).

Reynosa, Méndez y parte de Río Bravo: Carretera B-102.

Zona Ribereña Reynosa, Díaz Ordaz, Camargo y Miguel Alemán: Poblado Los Villarreales.

San Fernando, Méndez, Cruillas, Abasolo y Jiménez: Bodega La Herradura Carretera Victoria-Matamoros, en el kilómetro 201.

Altamira, Aldama, González y Mante: Carretera Tampico-Mante por Corpus Cristi en Altamira

