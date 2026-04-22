SEP Suspende Clases Hoy: ¿Qué Alumnos No Tienen Escuela el Viernes 24 de Abril y Quiénes Sí?

El calendario escolar de la SEP sigue su marcha y debido a que muchas personas quieren saber si habrá suspensión de clases hoy viernes 24 de abril 2026, acá te decimos qué alumnos no tienen escuela y quiénes sí deberán presentarse a las aulas para tener actividades normales en México.

Es una realidad que la SEP suspende clases, por eso en una nota ya te dijimos qué estudiantes descansan del 20 de abril al 4 de mayo 2026 y si hay Consejo Técnico Escolar (CTE) en abril, pues el calendario de la SEP lo tiene bien establecido y este viernes es el último del mes.

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¿Hoy viernes 24 de abril hay clases?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, este viernes 24 de abril 2026 hay clases normales para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de todo México, esto debido a que el CTE, que se acostumbra a realizarse los últimos viernes de cada mes, se postergará hasta mayo.

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El motivo por el que no hay suspensión de clases por CTE en abril, es porque las vacaciones de Semana Santa abarcaron hace casi dos semanas, por eso la SEP decidió no programar Consejo Técnico Escolar para este mes, situación que también sucedió el ciclo escolar pasado.

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¿Para qué alumnos sí hay suspensión de clases el viernes 24 de abril?

Aunque hay actividades escolares para la gran mayores de alumnos en el país, existe una excepción, pues la SEP suspende clases el viernes 24 de abril 20256 para todos los estudiantes de escuelas particulares y públicas de educación básica del estado de Aguascalientes.

El motivo por el que habrá suspensión de clases este viernes 24 y hasta el próximo 4 de mayo es porque el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) decidió aplazar las dos semanas de vacaciones de Semana Santa para que se festejen durante las fechas en que se va a llevar a cabo la Feria de San Marcos 2026.

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A excepción de los alumnos de escuelas públicas y particulares de Aguascalientes, sí hay clases el viernes 24 de abril para todos los demás estudiantes de educación de la SEP, pues el calendario escolar 2026 establece que se suspenden escuelas hasta el próximo 1 de mayo, fechas en que se celebra el Día del Trabajo en todo México.

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