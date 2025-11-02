¿Hubo Cambio de Horario Hoy? Checa la Hora Actual en Todo México Este 2 de Noviembre 2025

Muchas personas despertaron este domingo con la novedad de que hubo un cambio de horario en sus relojes, y como muchos no se esperaban tal modificación, acá te contamos por qué ocurrió este hecho hoy 2 de noviembre 2025 y qué hora es en zonas de todo México, para que verifiques el tiempo actual y de forma exacta en donde vives.

A través de redes sociales mucha gente empezó a preguntar si ya cambió el horario de invierno, lo cual tomó por sorpresa a persona de distintas partes del país, pues lo último que se supo del tema es que dicha medida se eliminó al momento de expedirse la Nueva Ley de Husos Horarios, en 2022. Pero con todo el revuelo, en una nota ya te dijimos si hubo cambio de horario en CDMX.

¿Hubo cambio de horario en México hoy 2 de noviembre 2025?

Pese a que el cambio de horario se eliminó hace tres años, en los estados de la frontera se mantiene debido a la relación comercial que existe con Estados Unidos. Por tal motivo, para este domingo 2 de noviembre los municipios de México que debieron atrasar su reloj una hora exacta fueron estos:

Baja California : Todo el estado.

: Todo el estado. Chihuahua : Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe. Coahuila : Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Nuevo León : Anáhuac.

: Anáhuac. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

¿Cuál es la hora actual en Monterrey, CDMX Guadalajara hoy?

El cambio de horario de invierno 2025 no afectó a los estados Monterrey, Nuevo León, Guadalajara y Ciudad de México, pero si existen dudas de qué hora es en estas ciudades, acá te dejamos el tiempo que marca actualmente de forma exacta:

¿Qué hora es en Cd. Juárez con el cambio de horario 2025?

Por la entrada del horario de invierno en noviembre 2025, la hora exacta en Ciudad Juárez ahora una menos que la marcada en Ciudad de México y en todo el centro del país:

¿Qué hora es en Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas hoy?

El cambio de horario en Tamaulipas aplicó para varios municipios, por eso acá te mostramos la hora actual en Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa:

Ahora que ya cambió el horario hoy 2 de noviembre por el invierno 2025, la gente debe realizar el ajuste en todos los relojes que son manuales. En teléfonos celulares y otros automáticos seguramente ya se marcará la hora actual y exacta.

