ISSSTE: Las pensiones ahora se calculan en UMA y no en salarios mínimos

El lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclara que el monto máximo de las pensiones debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización () y no en el salario mínimo.Quiere decir que a partir de ahora, todos los tribunales que reciban demandas contra el ISSSTE reclamando cuantificación o aumento de pensiones con base en el salario mínimo, tendrán que aplicar dicha jurisprudencia, pero no de manera retroactiva."Aquellos asegurados a los que, con posterioridad a la reforma Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se les otorgó una pensión jubilatoria calculada con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo y no con base en la UMA , ya sea porque así lo determinó el ISSSTE o como consecuencia de una sentencia, se les debe reconocer la existencia de un derecho adquirido y por consecuencia, la jurisprudencia que aquí se sostiene les es inaplicable retroactivamente", explicó la Corte.La jurisprudencia se refiere a la Ley del, no a la Ley del Seguro Social, la cual regula pensiones de afiliados al IMSS, pero también sigue haciendo referencia a salarios mínimos.Durante 2016, cuando se creo la, el salario mínimo aumentó 94 por ciento, de 73.04 pesos a 141.70 pesos, mientras que la, que sigue a la inflación, únicamente aumentó 22.6 por ciento.La Corte determinó que la reforma para la creación de la, se creo inicialmente con el objetivo de abandonar el salario mínimo como referencia para cuantificar cuestiones no relacionadas en materia laboral.Las cuotas y aportaciones de seguridad social, de acuerdo con la Corte, no son de materia laboral, sino administrativa. Los Ministros advirtieron que indexar las pensiones al salario mínimo, podría obligar a elevar las cuotas que patrones y empleados pagan cuando estos están en activo."De considerar que el monto máximo de las pensiones debe calcularse con base en el salario mínimo, lo cual se traduciría, en todo caso, en un incremento a las cuotas y aportaciones de seguridad social a cargo de trabajadores y patrones, lo cual, lejos de favorecer la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, podría ser en un obstáculo para lograr su incremento", afirmó.También se dijo que la reforma de lasbeneficia a los trabajadores, ya que dicha unidad se actualiza según el índice inflacionario, mientras que durante 2016, los aumentos al salario mínimo ni siquiera cubrían la inflación.En 2021 el Gobierno tendría que aportar 262 mil 187 millones de pesos para cubrir el déficit en el sistema de pensiones del