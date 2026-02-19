Libros de Texto Gratuitos de la SEP: ¿En Qué Ciclo Escolar se Estrenan en Escuelas de México?

El Gobierno de México informó hoy, 19 de febrero de 2026, en qué ciclo escolar se estrenarán en las escuelas de nuestro país los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a los cuales se les harán cambios o tendrán “enriquecimientos”.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la subsecretaria de Educación Básica de la SEP, Angélica Noemí Juárez, dio a conocer que en el 2025 se realizaron visitas a escuelas y se consultó a niños, adolescentes y maestros sobre los contenidos de los libros.

Gracias a ello se obtuvieron observaciones para mejorar o actualizar los libros de texto gratuito. Además, se recibieron sugerencias de diversas instancias, así como recomendaciones emanadas de encuentros con consejos técnicos escolares, la Dirección General de Desarrollo Curricular, entre otros.

¿Cuándo se estrenarán los libros con los cambios?

Actualmente, en nuestro país se cursa el ciclo escolar 2025-2026, y los libros para el ciclo 2026-2027 ya se encuentran en impresión, de acuerdo con la subsecretaria de Educación Básica.

Por ello, se prevé que los nuevos libros, con las actualizaciones, se estrenen en el ciclo escolar posterior, es decir, el 2027-2028. Así lo explicó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa en Palacio Nacional:

Lo que dice Noemí es que hay algunos enriquecimientos —vamos a llamarlos así más que grandes modificaciones— a los libros; tienen que estar listos en enero del 2027 para que entren a imprenta, para poder entrar (al ciclo escolar) a septiembre del 27.

¿Qué cambios se harán a los libros de texto?

Angélica Noemí Juárez informó que luego de las visitas y encuentros con las infancias, docentes, instituciones, academia, desarrollo curricular y otros, se registraron observaciones y recomendaciones que van desde modificaciones de imágenes hasta el propio uso del lenguaje.

Es una suma de distintas observaciones de todos los que estamos involucrados, porque eso son los libros de texto: los libros de texto somos de todos y son de todos.

Sobre el proceso, comentó que se entregan al año 155 millones de libros de texto, por lo cual de enero a junio se imprimen entre 28 y 30 millones de ejemplares al mes, para que puedan estar listos para el ciclo escolar inmediato.

Debido a ello, los libros del próximo ciclo escolar 2026-2027 ya se encuentran en imprenta. Por esa razón aún no tendrán las modificaciones que apenas se están compilando y en proceso de incorporación.

Retrasarnos implica que no garanticemos la entrega al inicio del ciclo escolar y eso es algo que no nos podemos permitir (…) El trabajo de la revisión, de la edición y todo lo que implica el libro de texto, lleva pues importantes meses de trabajo.

“Estuvimos el pasado 12 de febrero ya en el banderazo porque estamos garantizando que estos libros de texto ya van camino a las escuelas, porque lo más importante es que iniciemos el ciclo escolar con nuestros materiales educativos. Si retrasamos la impresión, no garantizamos la entrega al inicio del ciclo escolar. No podemos darnos ese lujo, no podemos fallarle a las niñas, niños y adolescentes, por lo tanto, todo lo que son sugerencias, observaciones, se trabajan previo a un ciclo escolar”, añadió la funcionaria.

