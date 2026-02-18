Nueva Escuela Mexicana y Libros de Texto de la SEP Continúan, Asegura Sheinbaum

El modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana y la esencia de los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública (SEP) continuarán en el país, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy, 18 de febrero de 2026.

Durante su conferencia de prensa mañanera, refirió que, por el contrario, se quiere enriquecer ciertas áreas; por ejemplo, ampliar los libros a lenguas originarias o incorporar a mujeres en la historia.

El modelo educativo continúa, la Nueva Escuela Mexicana continúa, los libros de texto, su esencia continúa, eso no va a cambiar.

Así lo dijo la mandataria nacional en su tradicional encuentro con medios de comunicación en Palacio Nacional.

El caso Marx Arriaga

Dichas declaraciones ocurren en el marco del caso de Marx Arriaga, quien fue cesado como director general de Materiales Educativos de la SEP, y quien permaneció varios días en su oficina porque afirmó que no le habían notificado formalmente sobre el despido.

Según indicó previamente Sheinbaum, el exfuncionario no estaba de acuerdo en que se hicieran modificaciones a los libros de texto.

La SEP nombró a Nadia López García como sucesora de Marx Arriaga.

La Nueva Escuela Mexicana

En su mañanera de este miércoles, la presidenta de México explicó que la Nueva Escuela Mexicana busca que se aprenda y fortalezca el trabajo colectivo de los estudiantes, y afirmó que “eso es algo que no va a cambiar”, lo mismo que la esencia y el contenido.

Esta idea muy antigua del profesor, la profesora, que se para frente a un salón de clase y los alumnos escuchan el dictado y se dicta y se aprende memorizando, pues ya es una idea muy antigua de la pedagogía. Y la Nueva Escuela Mexicana lo que busca, entre otras cosas, es fortalecer el trabajo colectivo de los estudiantes.

Así, reiteró que se busca enriquecer algunos aspectos; “por ejemplo, necesitamos ampliar los libros de texto a lenguas originarias. Lo que dije de incorporación de las mujeres en la historia y algunos otros enriquecimientos de los libros que son importantes. Pero la esencia no cambia, que es parte del legado de la transformación”, apuntó.

Con información de N+.

spb