México, Colombia y Brasil Llaman a la Paz y Cese al Fuego en Medio Oriente

Este viernes 13 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el llamado conjunto de México, Colombia y Brasil para exigir un alto al fuego en Medio Oriente y promover una solución diplomática al conflicto bélico.

Durante su conferencia de prensa mañanera realizada desde Colima, la mandataria nacional explicó que las tres naciones se unieron en un comunicado conjunto, a iniciativa del presidente de Colombia, Gustavo Petro:

"Fue una iniciativa del presidente Petro de invitar a varios países de América Latina, incluso de Europa, para hacer un llamado a la paz y el cese al fuego".

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Comunicado conjunto

En su comunicado conjunto, México, Colombia y Brasil pidieron un alto al fuego inmediato como primer paso para iniciar negociaciones de paz.

Lo anterior a casi dos semanas de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido con ataques en distintos puntos de la región.

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México, Colombia y Brasil publicarán este viernes un comunicado conjunto para hacer un llamado a la paz y cese al fuego en Medio Oriente, adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/JLZ6Vyn3ss — NMás (@nmas) March 13, 2026

Impacto por aumento del precio del petróleo

Sheinbaum Pardo subrayó que el objetivo es impulsar soluciones diplomáticas ante un conflicto que ya tiene repercusiones globales.

"Que se utilicen las vías diplomáticas para resolver el conflicto actual que no solamente afecta al Medio Oriente, sino por las características de la zona, pues está afectando a todo el mundo. El precio del petróleo regresó ayer a 100 dólares el barril", señaló.

Precisamente sobre este tema, dijo que el aumento del precio del crudo tiene efectos directos en países que dependen de las importaciones de energía.

Solución pacífica de controversias

Al detallar más el pronunciamiento conjunto, Sheinbaum resaltó los principios históricos de la política exterior mexicana, que priorizan la solución pacífica de controversias y la promoción del diálogo internacional.

"Está en el marco de los principios de política exterior de México y es muy importante, creo, que (salga) desde América Latina, que es una región de paz. Y en este marco este comunicado es muy importante", sostuvo.

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Con información de EFE.

spb