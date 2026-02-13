México Puede Ser Puente Aéreo para Ayuda Humanitaria a Cuba, si la Isla lo Pide: Sheinbaum 

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió la posibilidad de que México sea un puente aéreo para que otros países puedan enviar ayuda humanitaria a Cuba, si es que la isla lo solicita.

Durante su conferencia de prensa de hoy, 13 de febrero de 2026, la mandataria nacional se refirió nuevamente a la situación que atraviesa Cuba, ante la falta de petróleo que ha afectado varios sectores.

Sheinbaum fue cuestionada si México, por su ubicación geográfica, podría abrir un puente aéreo de ayuda humanitaria a la isla.

“Si lo pide Cuba, habría esas condiciones, por supuesto”, respondió la titular del Ejecutivo Federal, abriendo la posibilidad que de aviones de otros países con ayuda humanitaria pudieran llegar al país a cargar turbosina.

Noticia relacionada: Llegan Buques con Ayuda a Cuba; Sheinbaum Reitera que México Puede ser Mediador para Diálogo.

La presidenta Claudia Sheinbaum habla sobre la ayuda humanitaria y el suministro de turbosina en México para aviones que se dirijan a Cuba. pic.twitter.com/Ripi2wmiAi — NMás (@nmas) February 13, 2026

Apoyo a Cuba

Como forma de apoyo, esta semana México envió dos buques cargados con más de 814 toneladas de víveres y otros bienes, y ha reiterado su disposición a mantener asistencia adicional.

Este viernes, Sheinbaum habló sobre la conexión aérea entre ambos países y subrayó que no hay restricciones operativas para los vuelos mexicanos.

“Ahora no están cerrados los vuelos”, dijo al referirse a las limitaciones que enfrenta la isla para abastecer combustible de aviación.

Explicó que las aeronaves pueden repostar en territorio mexicano, lo que permitiría sostener operaciones o ampliar la cooperación logística.

“Pueden cargar, pueden venir a México. Sí, de hecho los vuelos mexicanos de aerolíneas mexicanas no están cerrados a Cuba porque aquí hay turbosina (combustible) y está muy cerca”, dijo.

Video: Buques de la Marina Mexicana Llegan a Cuba con 813 Toneladas de Alimentos y Productos Básicos

De acuerdo con la presidenta, México prevé seguir enviando ayuda a Cuba; incluso dijo que se cuenta con un reserva de más de mil 500 toneladas de leche en polvo y frijol "pendientes de ser enviadas".

Sin embargo, la mandataria nacional ha aclarado que eso no incluye el envío de petróleo, cuyo suministro están evaluando cómo reanudar sin verse perjudicados por los aranceles anunciados por Estados Unidos.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de EFE.

spb