Módulos del INE Cerrados: Estos Días No Hay Servicio para Tramitar Credencial para Votar

¿Tienes pendiente tramitar tu credencial del INE? Date prisa, ya va a terminar el año y quedan pocos días hábiles para poder hacerlo. Aquí te decimos en qué fechas van a estar cerrados los módulos del Instituto Nacional Electoral.

Con motivo de los festejos de Navidad 2025 y Año Nuevo 2026, los módulos del INE suspenderán el servicio.

De acuerdo con el INE, los 800 módulos van a estar cerrados en las siguientes fechas:

24 y 25 de diciembre de 2025.

Del 29 de diciembre al 3 de enero de 2026.

Es decir, el solo habrá servicio el viernes, 26 de diciembre de 2025.

Información en desarrollo…