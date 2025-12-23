Inicio Nacional Módulos del INE Cerrados: Estos Días No Hay Servicio para Tramitar Credencial para Votar

Módulos del INE Cerrados: Estos Días No Hay Servicio para Tramitar Credencial para Votar

Aquí te decimos en qué fechas van a estar cerrados los módulos del INE, este fin de año 2025

Módulo del INE en Toluca, Estado de México

Módulo del INE en Toluca, Estado de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

¿Tienes pendiente tramitar tu credencial del INE? Date prisa, ya va a terminar el año y quedan pocos días hábiles para poder hacerlo. Aquí te decimos en qué fechas van a estar cerrados los módulos del Instituto Nacional Electoral.

Con motivo de los festejos de Navidad 2025 y Año Nuevo 2026, los módulos del INE suspenderán el servicio.

De acuerdo con el INE, los 800 módulos van a estar cerrados en las siguientes fechas:

  • 24 y 25 de diciembre de 2025.
  • Del 29 de diciembre al 3 de enero de 2026.

Es decir, el solo habrá servicio el viernes, 26 de diciembre de 2025.

