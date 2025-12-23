Módulos del INE Cerrados: Estos Días No Hay Servicio para Tramitar Credencial para Votar
Aquí te decimos en qué fechas van a estar cerrados los módulos del INE, este fin de año 2025
¿Tienes pendiente tramitar tu credencial del INE? Date prisa, ya va a terminar el año y quedan pocos días hábiles para poder hacerlo. Aquí te decimos en qué fechas van a estar cerrados los módulos del Instituto Nacional Electoral.
Con motivo de los festejos de Navidad 2025 y Año Nuevo 2026, los módulos del INE suspenderán el servicio.
De acuerdo con el INE, los 800 módulos van a estar cerrados en las siguientes fechas:
- 24 y 25 de diciembre de 2025.
- Del 29 de diciembre al 3 de enero de 2026.
Es decir, el solo habrá servicio el viernes, 26 de diciembre de 2025.
