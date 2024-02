La violencia que existe en contra de las mujeres no solo se da de manera física se da a partir de cualquier acción u omisión que tenga como fin el daño o sufrimiento a razón del género, como el contagio de enfermedades de transmisión sexual de forma consciente y deliberada.

Video: Prevalece Falta de Prevención en Violencia de Género

María Luisa, víctima de contagio de una enfermedad de transmisión sexual, fue diagnosticada con Cáncer Cervicouterino, especialistas le dijeron que la causa de su enfermedad fue por haber contraído el Virus del Papiloma Humano.

María Luisa tenía 30 años casada con José, y al darle la noticia, él trató de culparla así que decidió denunciarlo por el delito de peligro de contagio.

Todas las denuncias por el delito de Peligro de Contagio se inician en la Fiscalía Especial para Delitos Sexuales.

De 2018 a octubre de 2022 se han presentado un total de 20 denuncias por este delito y el 90 % de ellas son iniciadas por mujeres. Del total de las carpetas de investigación, 14 continuan en tramite y seis más fueron enviadas al archivo temporal, determinando el no ejercicio y el Ministerio Público se declaró incompetente para continuar con la investigación.

El código penal sanciona de tres días a tres años de prisión a quien a sabiendas de estar enfermo infecte o ponga en peligro de contagio la salud de otro, por medio de relaciones sexuales u otro medio transmisible, en caso de que la enfermedad fuera incurable, la pena podría ascender a los cinco a los de prisión.

Marian Luisa declaró:

Es una tristeza muy grande porque no alcanzas a comprender cómo a quien le diste todo, no necesitó un arma para matarme, con sus acciones matan, con sus hechos matan y no se vale, no me canso de decirlo es un intento de asesinato porque saben dónde se mete y llegan a su hogar, a su casa a matar