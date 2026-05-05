"Ninguna Potencia Extranjera Nos Va a Decir Cómo Nos Gobernamos": Sheinbaum, por el 5 de Mayo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio un mensaje hoy 5 de mayo de 2026 con motivo de la Batalla de Puebla, donde resaltó la defensa de la soberanía de México y aseguró que "ninguna potencia extranjera nos va a decir cómo nos gobernamos"

Este martes se llevó a cabo el 164 Aniversario de la Batalla de Puebla, donde Sheinbaum Pardo tomó de protesta de bandera a 31 mil soldados del servicio militar nacional y a poco más de 800 mujeres voluntarias.

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Sheinbaum manda mensaje por defensa de la soberanía

Poco antes de las 10:00 horas de hoy 5 de mayo 2026, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "nuestra historia está marcada por la resistencia frente a las invasiones y por las traiciones internas de quienes desde el conservadurismo han apostado por someter al pueblo y entregar a la patria".

"Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos, somos libres, como los indígenas que partieron a las montañas durante la Conquista, para conservar su derecho a organizarse como ellos decidieran", dijo Sheinbaum Pardo durante su discurso.

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En su mensaje con motivo de la Batalla de Puebla, la mandataria federal dijo que "a los que creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota; quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, a quienes odian, están destinados a la derrota moral".

Además, señaló que "quienes piensan que la presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota".

Además, envió un mensaje al gobierno de Estados Unidos de América (EUA): "recordemos el gran momento de relación entre Juárez y Lincoln, el reconocimiento de la república y el apoyo a Juárez es de los momentos más loables de la relación".

Por otra parte, en el marco de señalamientos de EUA a posible asociación del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el Cártel de Sinaloa, Sheinbaum dijo: "A cualquier gobierno extranjero, somos claros y contundentes: la historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional".

Por último, señaló que México es "un pueblo que ama su libertad, independencia y soberanía, y estamos dispuestos a defenderla. La libertad y la independencia son justicia y soberanía".

"Vivimos tiempos extraordinarios, no olvidemos nunca que el camino siempre está marcado por la honestidad, el amor al pueblo, a la patria, a la independencia, a la libertad y a la soberanía", finalizó.

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