Pago Producción para el Bienestar 2026: ¿Quiénes Cobran Hasta 24,000 Pesos este 18 de Mayo 2026?

Hay actualización sobre el Calendario de Pagos de Producción para el Bienestar 2026. Este lunes está marcado como día de pago para los beneficiarios, y en N+ te decimos a quiénes les toca cobrar este 18 de mayo el apoyo anual.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se encargó de organizar los días de pago para los derechohabientes de Producción para el Bienestar, según el cultivo o producto registrado en el programa.

Si bien en una nota previa ya te compartimos cómo quedaron las fechas de pago anuales según el Calendario de Producción para el Bienestar, vale la pena mencionar que éste ha avanzado. Por lo que los siguientes depósitos serán en los meses de junio y septiembre de 2026, respectivamente.

Hay que recordar que el apoyo se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar del beneficiario. Así que debes verificar el saldo que puede oscilar entre los 7 mil y 24 mil pesos, según el tipo de cultivo y las hectáreas.

¿Quiénes cobran apoyo de Producción para el Bienestar este 18 de mayo 2026?

De acuerdo con el Calendario dado a conocer por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, este lunes le corresponde cobrar a los productores agrícolas de pequeña y mediana escala de los siguientes cultivos:

Frijol

Caña de azúcar

Amaranto

Ajonjolí

Cacahuate

Calabaza

Cártamo

Chía

Colza

Garbanzo

Haba

Lenteja

Soya

Trigo

Si tienes alguna duda sobre la fecha que te corresponde tu pago, puedes cargarte al Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) más cercano.

¿Cuánto paga Producción para el Bienestar en 2026?

Si ya eres beneficiario del programa, el dinero que recibirás directamente en tu tarjeta del Bienestar tiene que ver con el tipo de cultivo y número de hectáreas que tengas. Recuerda que éste se hace de forma anual, por lo que el depósito se hará en una sola exhibición en todo el año.

Cultivos prioritarios de temporal con hasta 3 hectáreas: 7,300 pesos

Cultivos prioritarios de temporal con más de 3 y hasta 4 hectáreas: 8,000 pesos

Cultivos prioritarios de temporal con más de 4 y hasta 8 hectáreas: 10,000 pesos

Cultivos prioritarios de riego con hasta 5 hectárea: 5,000 pesos

Café, cacao, caña de azúcar, nopal de hasta 20 hectáreas de temporal o hasta 5 hectáreas de riego, o de miel de abeja con hasta 100 colmenas: 7,300 pesos

Cultivos prioritarios de temporal con más de 8 y hasta 20 hectáreas: 1,200 pesos por hectárea

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