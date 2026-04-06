Se Reanudan Pagos de Beca Rita Cetina Hoy: ¿A Qué Letras les Depositan el 6 y 13 de Abril 2026?

Los pagos de la Beca Rita Cetina se reanudan hoy, y si estás a la espera de recibir tu apoyo económico, acá te decimos a qué letras les toca los lunes 6 y 13 de abril de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de depósitos.

Luego de la suspensión en la dispersión por las vacaciones de Semana Santa 2026, la Coordinación Nacional de Becas Bienestar reactivará los pagos a los beneficiarios de nivel básico, es decir preescolar, primaria y secundaria.

¿Cuándo cae la Beca Rita Cetina en abril 2026?

Los depósitos del apoyo económico para estudiantes de educación básica comenzaron el pasado 1 de abril de 2026 y se realizarán hasta el próximo 16 de abril de 2026, de acuerdo con el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina.

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Como ya es una costumbre, la dispersión de la beca de preescolar, primaria y secundaria para beneficiarios de continuidad, es decir aquellos a los que ya se les ha depositado previamente, se realiza en orden alfabético de la A a la Z de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los titulares de la tarjeta del Banco Bienestar.

¿Qué letras cobran la Beca Rita Cetina el 6 y 13 de abril?

La Coordinación Nacional de Becas Bienestar reanudará los pagos de la Beca Rita Cetina hoy lunes 6 de abril de 2026, depositando a todos los beneficiarios de continuidad cuyo primer apellido comience con la letra C.

Mientras que el próximo lunes 13 de abril podrán cobrar su beca los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria cuyo primer apellido inicia con las letras N, Ñ, O, P. Este es el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina de abril 2026:

Miércoles 1 de abril: letras A, B

Lunes 6 de abril: letra C

Martes 7 de abril: letras D, E, F

Miércoles 8 de abril: letra G

Jueves 9 de abril: letras H, I, J, K, L

Viernes 10 de abril: letra M

Lunes 13 de abril: letras N, Ñ, O, P

Martes 14 de abril: letra R

Miércoles 15 de abril: letra S

Jueves 16 de abril: letras T, U, V, W, X, Y, Z

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Lista de apellidos que cobran Beca Rita Cetina el 6 y 13 de abril

Este y el próximo lunes, los beneficiarios que recibirán su apoyo económico de al menos 1,900 pesos son aquellos cuyo primer apellido inicia con las letras C, N, Ñ, O, P. Estos son algunos ejemplos de quienes cobran estos días:

Apellidos con C : Cruz, Castillo, Castro, Campos, Cabrera, Cano, Cortés, Cervantes, Chávez, Contreras, etc.

: Cruz, Castillo, Castro, Campos, Cabrera, Cano, Cortés, Cervantes, Chávez, Contreras, etc. Apellidos que inician con N : Navarro, Núñez, Nieto, Naranjo, Nicolás, Noguera, Nogales, etc.

: Navarro, Núñez, Nieto, Naranjo, Nicolás, Noguera, Nogales, etc. Apellidos con la letra Ñ : Ñamcuvilo, Ñancor, Ñancupil, Ñaupari, Ñiripil, etc.

: Ñamcuvilo, Ñancor, Ñancupil, Ñaupari, Ñiripil, etc. Apellidos con O : Ortega, Ortiz, Osorio, Ochoa, Olivares, Orozco, Olvera, Ojeda, Ocampo, etc.

: Ortega, Ortiz, Osorio, Ochoa, Olivares, Orozco, Olvera, Ojeda, Ocampo, etc. Apellidos con P: Pérez, Peña, Palacios, Peralta, Pineda, Prieto, Ponce, Padilla, Pinto, etc.

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