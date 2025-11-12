Paro Nacional del 24 de Noviembre 2025: Aquí Van a Bloquear Transportistas y Agricultores
Estos son los lugares donde se esperan bloqueos de transportistas y agricultores el próximo 24 de noviembre, como parte de su paro nacional
¡Prepárate! Porque transportistas y agricultores anunciaron un paro nacional para el próximo 24 de noviembre de 2025. Te decimos dónde van a realizar bloqueos.
Se trata de integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), quienes unieron fuerzas para buscar mejoras en el sector agrícola a través de protestas y bloqueos.
Los transportistas y campesinos exigen ser atendidos por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que, aseguran, no han tenido avances en las pocas reuniones con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los manifestantes pidieron la empatía de la sociedad civil y el apoyo para le movimiento campesino.
Necesitamos la empatía de la sociedad civil y que se entienda que la sociedad civil también tiene la posibilidad de apoyar el movimiento campesino.
Noticia relacionada: Transportistas y Campesinos Anuncian Nuevo Megabloqueo Carretero en México: ¿Cuándo Comienza?
¿Cuáles serán los puntos afectados por las manifestaciones?
Como parte del paro nacional, los transportistas y campesinos advirtieron que bloquearán las principales carreteras del país para impedir el tránsito de mercancías, esto sin obstaculizar el paso de vehículos particulares y de transporte de pasajeros.
- Además, en esta ocasión tomarán carreteras, en la frontera norte del país, así como las aduanas, y los puentes internacionales.
Aunque los organizadores del paro nacional no especificaron las vías carreteras que pretenden bloquear, algunas de las más importantes para el transporte de mercancías en México son:
- Carretera Panamericana (México-Nogales).
- Carretera México-Querétaro.
- Carretera México-Puebla.
De igual forma, las aduanas más importantes del país, que amenazaron con tomar, son:
- Nuevo Laredo
- Manzanillo
- Veracruz
