Paro Nacional del 24 de Noviembre 2025: Aquí Van a Bloquear Transportistas y Agricultores

¡Prepárate! Porque transportistas y agricultores anunciaron un paro nacional para el próximo 24 de noviembre de 2025. Te decimos dónde van a realizar bloqueos.

Se trata de integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), quienes unieron fuerzas para buscar mejoras en el sector agrícola a través de protestas y bloqueos.

Los transportistas y campesinos exigen ser atendidos por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que, aseguran, no han tenido avances en las pocas reuniones con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Los manifestantes pidieron la empatía de la sociedad civil y el apoyo para le movimiento campesino.

Necesitamos la empatía de la sociedad civil y que se entienda que la sociedad civil también tiene la posibilidad de apoyar el movimiento campesino.

¿Cuáles serán los puntos afectados por las manifestaciones?

Como parte del paro nacional, los transportistas y campesinos advirtieron que bloquearán las principales carreteras del país para impedir el tránsito de mercancías, esto sin obstaculizar el paso de vehículos particulares y de transporte de pasajeros.

Además, en esta ocasión tomarán carreteras, en la frontera norte del país, así como las aduanas, y los puentes internacionales.

Aunque los organizadores del paro nacional no especificaron las vías carreteras que pretenden bloquear, algunas de las más importantes para el transporte de mercancías en México son:

Carretera Panamericana (México-Nogales).

Carretera México-Querétaro.

Carretera México-Puebla.

De igual forma, las aduanas más importantes del país, que amenazaron con tomar, son:

Nuevo Laredo

Manzanillo

Veracruz

Con información de N+

