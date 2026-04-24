Pemex Descarta Incidente en Refinería Antonio M. Amor: Incendio fue en Predio Cercano

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor opera con normalidad, en condiciones seguras y sin que se haya registrado hasta el momento algún incidente que represente riesgo para las instalaciones, el personal o la comunidad aledaña. Esto luego de que circularan imágenes en redes sociales donde se observaban columnas de humo cerca de la refinería.

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Al respecto, Pemex aclaró en un comunicado que, el señalamiento sobre un supuesto incendio no era correcto, ya que indicó que este se registró en un predio privado cercano a la refinería.

"El cual no tiene relación con las operaciones de Pemex ni ha afectado su infraestructura o procesos".

En tanto, indicó que brindó apoyo en las labores para la mitigación del incendio, además de que mantiene coordinación con autoridades locales y cuerpos de emergencia.

Asimismo, reiteró su compromiso con la seguridad, la protección del medio ambiente y la comunicación oportuna con la población, e invitó a la ciudadanía a informarse a través de fuentes oficiales.

Incidentes en refinerías

Apenas el pasado 16 de abril, Pemex desmintió que se haya registrado un incendio en la Refinería Miguel Hidalgo en Tula, señaló que fue solo se trató de un incidente que fue atendido.

Lo que en un inicio se reportó como una explosión en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo, fue en realidad un "incidente menor" que se controló de inmediato, sin heridos ni daños a las instalaciones, según informó este jueves Petróleos Mexicanos.

"Falso que hubo incendio en la refinería de Tula".

VIDEO: Tula Hidalgo Refinería Pemex Accidentes Vecinos Alerta Riesgo

En marzo, se registró un incendio alrededor de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la Refinería Olmeca, Dos Bocas. Esto dejó la muerte de cinco personas.

Pemex indicó que, debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca, hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación.



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