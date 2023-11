AMLO Celebra que Ebrard se Quede en Morena: ‘Tiene que Ponerse por Delante el Interés del Pueblo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), celebró la decisión del excanciller Marcelo Ebrard Casaubón de quedarse en Movimiento Regeneración Nacional (Morena), tras el proceso de selección del coordinador de los Comités de la Defensa de la Transformación.

“Celebro la decisión que tomó Marcelo Ebrard que ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente. Es que en esto, por legítimo que sea el interés personal, siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo, el interés de la nación, eso es la política, es servicio, es un apostolado, no es una actividad lucrativa, es una actividad humana para apoyar al prójimo”, afirmó en la conferencia mañanera de hoy, 14 de noviembre de 2023, desde Culiacán, Sinaloa.

López Obrador agregó que “si no se le tiene amor al pueblo no se es político. Si se está pensando que la política es corrupción, no es eso la política. El corrupto no es político, el racista no es político, el clasista no es político, el que no le tiene amor al pueblo no es político, es un politiquero, oportunista, arribista, lambiscón, achichincle, cualquier cosa, menos político”.

La política es un noble oficio, es como el periodismo, nobles oficios.

Marcelo Ebrard anunció el lunes que permanecerá en Morena y adelantó un entendimiento con Claudia Sheinbaum, coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación.

"Este es un acuerdo político y no tiene que ver con un cargo a mi persona", precisó Ebrard, quien había afirmado que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena reconoció que hubo "irregularidades" en el proceso interno, que concluyó el 6 de septiembre de 2023.

El excanciller aseguró que seguirá en su lucha "por cuidar el partido"; espera que Morena "no se convierta en un partido de Estado, eso jamás" y confía en que seguirá en pos de desterrar viejas prácticas.

El exsecretario de Relaciones Exteriores dijo que dentro de Morena, según datos del partido, el grupo que él encabeza es la segunda fuerza interna. "Y debemos ser tratados como tales", apuntó.

