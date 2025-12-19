La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó hoy, 19 de diciembre de 2025, la entrega de trenes de pavimentación del Plan Integral del Oriente, para los municipios de Chimalhuacán, Tlalnepantla, Valle de Chalco y Chalco, en el Estado de México (Edomex).

En el municipio de Texco, Edomex, la presidenta Sheinbaum dijo que con la entrega de los trenes de pavimentación se busca que los municipios puedan repavimentar las calles a bajo costo, además de mejorar los servicios públicos para la población.

Son equipos de última generación para la repavimentación de calles del Estado de México, cuando uno hace encuestas en el Estado de México y pregunta a la población qué necesidades tiene, una de las necesidades más importantes, la gente dice, bacheo, queremos mejores calles.

Explicó que con este programa se busca generar capacidades en los municipios y estados para que sean los propios trabajadores los que repavimenten las calles, sin necesidad de contratar empresas privadas, a través de una licitación.

Generar capacidades en los municipios, en los estados y en la federación, para que con los propios trabajadores de SICT, del estado, de los municipio, se puedan repavimentar, evidentemente se generan capacidades, y además se ahorrar mucho dinero porque ya no se contrata a todos y ya se tienen los equipo. Eso es lo que estamos haciendo en el Oriente del Estado de México y en el país.

Ampliarán Trolebús de Ixtapaluca

La titular del Ejecutivo Federal adelantó que pronto se anunciará el programa Bachetón, para atender las carreteras y caminos de todo el país, en particular en el Oriente del Estado de México, y que se ampliará el Trolebús de Ixtapaluca.

Vamos a ampliar el Trolebús de Ixtapaluca, a hacer otras obras de transporte público, ya está repavimentando la gobernadora el Periférico Oriente, eso nos va permitir una vialidad mucho más directa, incluso del Aeropuerto de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Destacó que para la repavimentación, "estas máquinas van a hacer muchísimo, un kilómetro diario y realmente con esto se hace todo, no necesitan un equipo adicional".

Cabe recordar que el Plan Integral del Oriente del Estado de México contempla la entrega de 10 trenes de pavimentación, lo que representa una inversión de 450 millones de pesos (mdp), así como de 600 mdp adicionales entre 2025 -2027 de los que 102 mdp son solo para este año, para asfalto y operación de estos trenes que contienen cinco máquinas de última generación:

Fresadora, rodillo, petrolizadora, finisher y un compactador neumático.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció la entrega de estos trenes de pavimentación ya que mejorarán las calles y carreteras de esta región del país.

