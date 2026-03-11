Así Se Presentó Félix Salgado Macedonio al Senado, con un Perro

Félix Salgado Macedonio, senador por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), llegó hoy, 11 de marzo de 2026, al Senado de la República con un acompañante muy peculiar.

Se trata de un perro cachorro hembra, con quien el senador arribó a la sesión ordinaria de este miércoles.

La perra, que “está lista para adopción”, permaneció en la mesa del senador mientras era entrevistado por varios medios de comunicación.

Cachorra de Macedonio ya votó

El legislador de Guerrero dijo que “ayer la perrita ya votó” y hoy va hacer lo propio por la reforma en materia de pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza, una iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Con información de N+.

RMT