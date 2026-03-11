Así Se Presentó Félix Salgado Macedonio al Senado, con un Perro
N+
Félix Salgado Macedonio menciona que su cachorrita va a votar hoy la reforma en materia de pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza
COMPARTE:
Félix Salgado Macedonio, senador por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), llegó hoy, 11 de marzo de 2026, al Senado de la República con un acompañante muy peculiar.
Se trata de un perro cachorro hembra, con quien el senador arribó a la sesión ordinaria de este miércoles.
La perra, que “está lista para adopción”, permaneció en la mesa del senador mientras era entrevistado por varios medios de comunicación.
Noticia relacionada: Discusión de Reforma Electoral 2026 es Hoy en Cámara de Diputados: ¿Cómo Va la Sesión?
Cachorra de Macedonio ya votó
El legislador de Guerrero dijo que “ayer la perrita ya votó” y hoy va hacer lo propio por la reforma en materia de pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza, una iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- Bloqueo en AICM Hoy: Así Va la Protesta de Taxistas en T1 y T2 este 11 de Marzo 2026
- CAMe Mantiene Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex Hoy 11 de Marzo 2026
- ¿Hay Doble No Circula Mañana 12 de Marzo 2026 por Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex?
Con información de N+.
RMT