¿Cuándo Es la Gran Escapada 2026? Estos Días se Pueden Comprar Paquetes de Viajes a Bajo Costo

El Gobierno de México dio a conocer las fechas de la Gran Escapada 2026, una iniciativa similar a 'El Buen Fin'. Te decimos qué días puedes comprar paquetes de viaje a bajo costo.

Durante la conferencia de prensa mañanera, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, informó que la Gran Escapada del año pasado (2025) dejó una derrama económica de 40 mil millones de pesos en solo un fin de semana.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, presentó “La Gran Escapada”, una iniciativa similar a El Buen Fin, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para fomentar el turismo. pic.twitter.com/7UCgqq5ESj — NMás (@nmas) May 15, 2026

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¿Cuándo es la Gran Escapada?

Indicó que se trata de una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y coordinada por CONCANACO SERVYTUR México, para impulsar el turismo interno mediante la promoción de ofertas y experiencias turísticas en todo el país.

El objetivo es poner al alcance de las y los viajeros promociones, descuentos y experiencias turísticas para recorrer México con precios accesibles y ofertas exclusivas. Además, se busca fortalecer el turismo nacional, impulsar el consumo local y generar prosperidad compartida de las comunidades turísticas del país.

Rodríguez Zamora informó que la segunda edición de la Gran Escapada en 2026 será del 18 al 29 de junio y que está abierta a todo el público.

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