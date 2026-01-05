Detienen a Ernesto "N", Alcalde de Cintalapa, Chiapas, por Corrupción y Nexos Criminales

Ernesto "N", alcalde de Cintalapa, Chiapas, fue detenido la noche de este lunes 5 de enero por presuntos actos de corrupción, malversación de recursos públicos, ejercicio abusivo de funciones y presuntos nexos criminales.

La detención fue realizada en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La FGE indicó que los presuntos delitos fueron cometidos en el municipio que encabezaba Ernesto "N".

"Ejecutaron orden de aprehensión en contra de Ernesto “N”, como probable responsable de los delitos de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad, así como actos de corrupción y malversación de recursos públicos, por hechos ocurridos en el municipio de Cintalapa.

"Asimismo, se integra una carpeta de investigación adicional en contra del imputado, quien fungía como Presidente Municipal de Cintalapa, por la posible vinculación con grupos criminales", indicó en un comunicado.

En breve más información...