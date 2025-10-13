Diputados Aprueban en Comisiones la Ley de Amparo; Va a Discusión en el Pleno.

Diputados de Morena y sus aliados aprobaron en comisiones el dictamen de reforma a la Ley de Amparo que les fue turnado por el Senado, por lo que el proyecto de reforma se discutirá en el Pleno de San Lázaro.

Tras un debate de poco más de cuatro horas, los legisladores avanzaron en el proceso legislativo desde las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público.

El aval fue con 56 votos a favor por parte de legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional, del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En la oposición se registraron apenas 11 sufragios en contra.

La discusión en el pleno será este martes 14 de octubre. La iniciativa fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y se aprobó primero en la Cámara alta.