Espectáculo de Bad Bunny en Super Bowl; Así Calificó Sheinbaum el Show en Español

Este lunes, 9 de febrero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló el espectáculo del cantante Bad Bunny en el Super Bowl LX. Así calificó el show del puertorriqueño en español, que desató las críticas de Donald Trump.

Cabe recordar que Trump, aseguró que el show fue "uno de los peores de la historia" y lo describió como "una horrible elección"; además de señalar que "nadie" entendía una palabra de lo que cantó Bad Bunny y que "el baile es repugnante”.

El espectáculo del artista, uno de los más influyentes de la música latina contemporánea, generó debate público por su contenido simbólico y su interpretación en español ante una audiencia global.

El puertorriqueño hizo historia al ser el primer artista protagonista del Super Bowl con un repertorio musical íntegramente en español.

Así calificó Sheinbaum el espectáculo de Bad Bunny en español

Durante la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum destacó los valores de simbolísmo en el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl y lo calificó como "muy interesante".

Muy interesante, ¿No? Que haya cantado en español en el Super Bowl y que pues el mensaje sea de unión de América, del continente americano, porque menciona todos los países, al final de la canción, incluido Estados Unidos y Canadá. Entonces, está hablando del continente americano.

Para la titular del Ejecutivo Federal, el mensaje del puertorriqueño transmitido durante 13 minutos, destacó valores de convivencia frente a posturas radicales.

Y muchos símbolos, en efecto. Y en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor.

Las críticas de Trump elevaron la controversia generada en torno al mayor evento deportivo de Estados Unidos, que algunos sectores interpretaron como una celebración de la cultura latina y otros como un gesto divisivo en el contexto político actual.

La actuación del artista boricua incluyó referencias simbólicas a la herencia latina en EUA y mensajes proyectados durante el espectáculo, en el que se subrayó que "lo único más poderoso que el odio es el amor".

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Pérez Ocasio, ha sido un gran detractor de la ofensiva migratoria de la Administración Trump, y el año pasado decidió no llevar su gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' a Estados Unidos, para evitar redadas en sus espectáculos.

Más recientemente, en la entrega de los premios Grammy manifestó: "No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos", antes de añadir "fuera ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)".

