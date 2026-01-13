“Buscamos Democratización de la Información”: Sheinbaum Revela que se Creará Laboratorio de IA

Este martes, 13 de enero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA).

Durante la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum informó que su gobierno trabaja en un laboratorio de Inteligencia Artificial, ya que son de las tecnologías que se han desarrollado más rápidamente.

Nosotros estamos trabajando en un laboratorio de inteligencia artificial desde el gobierno. En un año se ha desarrollado la inteligencia artificial, son de las tecnologías que se han desarrollado más rápidamente.

Democratización de la Información

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que son las empresas dueñas de la Inteligencia Artificial las que controlan la información, por lo que su gobierno busca la democratización de la misma.

Quién controla la inteligencia, quién controla la información relacionada con la inteligencia artificial, pues las empresas que son dueñas de la plataforma.

Dijo que la Inteligencia Artificial es un tema muy importantes "porque tiene que ver con el control de la información a la que tiene acceso cualquier persona" y reiteró que por eso el Gobierno de México "busca la democratización también de la información", para que sea una fuente confiable.

Dijo que incluso hoy los jóvenes utilizan las plataformas de IA como una especie de psicólogo, con sus beneficios y también sus problemas.

Tenemos un equipo de trabajo que está trabajando sobre ello y es muy importante que se dé el debate, pues además este año, abierto. Y hasta dónde, si se regula, si no se regula. Y es importante es un tema internacional que está, o sea, no es un tema para México, es un tema internacional.

La presidenta destacó la importancia de la cooperación internacional entre “los países hermanos de América Latina”.



