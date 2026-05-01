Firman Certificado Laboral para Trabajadores Agrícolas: ¿En Qué Consiste?

Este viernes, 1 de mayo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció beneficios para trabajadores agrícolas de México, en el marco del Día del Trabajo.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum explicó en qué consiste el certificado laboral para los trabajadores agrícolas que trabajan para empresas de exportación, destacando, lo siguiente:

Se incorporarán al Seguro Social (IMSS).

Derechos laborales garantizados.

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Derechos de los trabajadores agrícolas están garantizados

La titular del Ejecutivo Federal explicó que en caso de que los derechos de los trabajadores agrícolas no se respeten, la empresa que los contrató no podrá exportar, “eso es el certificado laboral para trabajadores agrícolas”.

“La garantía que serán parte del Seguro Social y van a tener derechos garantizados, si no, la empresa no podrá exportar, eso es el certificado laboral para trabajadores agrícolas”, dijo la mandataria.

Destacó que el objetivo del certificado es "que toda exportación lleve garantizado el número de trabajadores que debe tener la empresa que está exportando y los derechos laborales y su inscripción en el IMSS".

“Es una parte y ayuda para la garantía de derechos laborales de trabajadores agrícolas”, destacó.

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Con información de N+.

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