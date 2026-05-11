“La Soberanía No Se Negocia”, Afirma Sheinbaum en 106 Aniversario de la Columna de la Legalidad

Este lunes, 11 de mayo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el 106 Aniversario de la Columna de la Legalidad, en la Ciudad de México (CDMX).

Durante el evento realizado en el Colegio Militar, la presidenta Sheinbaum centró buena parte de su discurso en la defensa de la soberanía nacional, la no intervención y la legalidad constitucional, al vincular la doctrina Carranza con la política exterior actual de México.

Recordó que Venustiano Carranza formuló esos principios tras la Constitución de 1917 frente a presiones de intereses extranjeros.

También señaló que la relación entre naciones debe construirse desde el respeto mutuo y afirmó que México no acepta subordinaciones frente a otros países.

“Carranza sostuvo un principio que sigue teniendo vigencia hasta nuestros días: ningún país tiene derecho a decidir sobre el destino de otro. Defendió que todas las naciones, grandes o pequeñas, son iguales en dignidad y soberanía, que ninguna potencia debe intervenir bajo ningún motivo en los asuntos internos de otros pueblos”.

”Aquella doctrina no era solamente una postura diplomática, era la voz histórica de un país que había sufrido invasiones, ocupaciones y presiones extranjeras. Era la afirmación de que México jamás aceptaría ser tratado como una nación subordinada”, añadió la presidenta.

Y siguió: ”México, lo dijo claro entonces y lo decimos hoy, es un país libre, independiente y soberano, nuestra historia nos enseñó que la soberanía no se negocia, que la independencia se defiende todos los días y que la relación entre las naciones sólo puede construirse desde el respeto y nunca desde la imposición”.

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Fuerzas armadas refrendan respaldo a la presidenta Sheinbaum

En su intervención, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó la lealtad histórica de las Fuerzas Armadas hacia la investidura presidencial al recordar la participación de los cadetes del Heroico Colegio Militar en la Columna de la Legalidad de 1920.

En su mensaje, vinculó ese episodio con el papel actual del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, y reiteró su respaldo a la presidenta Sheinbaum:

”Refrendamos nuestra absoluta lealtad a usted como Presidenta de la República y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, y le reiteramos nuestro firme compromiso de seguir acompañándola en su elevada encomienda de garantizar la seguridad de los mexicanos y el desarrollo nacional. Puede tener la certeza de que con la inercia de nuestro pasado y bajo su liderazgo y guía, seguiremos caminando junto con las instituciones de la República, pero sobre todo, y como lo hemos hecho a lo largo de más de 200 años, seguiremos caminando junto con el pueblo de México”.

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