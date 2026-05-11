Guardia Nacional Ayudará a Desplazados en Chilapa: Sheinbaum Anuncia Plan para Guerrero

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se brindará protección a las familias del municipio de Chilapa, Guerrero, que denunciaron desplazamiento forzado por un grupo criminal.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 11 de mayo de 2026, la mandataria nacional detalló que habrá presencia de la Guardia Nacional (GN) y que se atenderá a las personas para que puedan regresar a sus lugares de origen.

“Lo mencionó hoy el secretario de Seguridad (Omar García Hafuch) y junto con la Secretaría de Gobernación (Segob) estamos trabajando ahí para poder proteger a la población”, refirió al ser cuestionada sobre el tema.

“Primero hay que entrar en contacto con ellos, ver lo que está ocurriendo, ver en qué lugar es. Y con la presencia de la Guardia Nacional y al mismo tiempo con la atención a estas familias desplazadas, ayudar a que puedan regresar a su lugar de origen, y mientras tanto darles protección”, agregó sobre el plan para atender la situación.

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¿Qué está ocurriendo en Chilapa?

Pobladores de Chilapa denunciaron que alrededor de mil personas fueron desplazadas los últimos días por ataques del grupo criminal “Los Ardillos”, quienes incluso les han lanzado explosivos con drones.

La noche del 9 de mayo, los habitantes leyeron un comunicado para pedir que las autoridades les brinden auxilio urgente.

Mujeres y niños de comunidades como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán acusaron al gobierno que los "están dejando morir", pues dijeron que el Ejército y la Guardia Nacional no intervienen para protegerlos.

Previamente, el Congreso Nacional Indígena (CNI), adscrito al movimiento Zapatista, hizo el mismo llamado, pues los pobladores compartieron fotografías y videos de la ofensiva del que denominan "grupo narco-paramilitar".

"Lanzamos un grito urgente de auxilio", leyó una joven en una especie de cancha techada, acompañada por más de 50 personas, en su mayoría mujeres y niños.

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Con información de N+.

spb