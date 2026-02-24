Sheinbaum Garantiza Realización del Mundial 2026: “No Hay Ningún Riesgo”

Este martes, 24 de febrero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no hay "ningún riesgo" para la seguridad de los visitantes que acudan a Guadalajara, Jalisco, una de las sedes del país en el Mundial de Futbol 2026, luego de la violencia en el país derivada del operativo donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. El país latinoamericano albergará 13 partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum descartó riesgos para los vistantes luego de que el domingo y el lunes se registraran bloqueos de carreteras y ataques armados tras la muerte de ‘El Mencho’.

Cabe recordar que hoy, la Casa Blanca advirtió a los ⁠cárteles de la droga que no ⁠ataquen a ningún estadounidense en México.

Con información de N+ y EFE.

