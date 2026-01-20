Sheinbaum y Mary Simon, Gobernadora de Canadá, se Reúnen en Palacio Nacional

Este martes, 20 de enero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne con la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, para "estrechar los lazos" de ambas naciones, en medio de un contexto marcado por la próxima revisión del tratado comercial con Estados Unidos (T-MEC).

La reunión entre Sheinbaum y Mary Simon se realiza en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México (CDMX), en un encuentro que tiene el objetivo de estrechar los lazos entre los dos países norteamericanos y abordar cuestiones como las políticas en favor de los pueblos indígenas.

De hecho, el encuentro con la funcionaria canadiense ocurre mientras los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá comienzan a perfilar los temas que podrían revisarse en el acuerdo comercial, en un escenario de tensiones por medidas arancelarias, reglas de origen, políticas energéticas y estrategias de relocalización de cadenas productivas ('nearshoring').

Visita de gobernadora de Canadá dará "seguimiento" a la de Mark Carney

Ayer, la gobernadora general de Canadá, primera mujer indígena en ocupar ese cargo, fue recibida por el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente; por el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, y por el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, a su llegada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Ciudad de México, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.

Además, agregó la Cancillería, esta visita oficial tiene el objetivo de dar "seguimiento" a la que realizó en septiembre pasado el primer ministro canadiense, Mark Carney, con quien la mandataria mexicana acordó un plan de acción ante la antesala de la revisión del T-MEC.

El martes pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, señaló durante un recorrido por una planta automotriz de Ford en Detroit, que "ni siquiera pensaba" en el tratado comercial que tiene con México y Canadá al ser "irrelevante".

El T-MEC fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.

Los tres países deben revisar el tratado en 2026 y decidir si lo extienden, una medida que cuenta con el respaldo tanto de México como del de Canadá.

