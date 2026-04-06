¿Se Acaban Bloqueos? Segob Responde a Protesta de Transportistas y Campesinos

Este lunes, 6 de abril de 2026, la Secretaría de Gobernación (Segob), se pronunció por la protesta de agricultores y transportistas que mantienen bloqueos carreteros en varios estados del país.

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Se trata de integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), que protestan en varias carreteras del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de N+ FORO.

Cabe recordar que ayer, la Secretaría de Gobernación indicó que, junto con las Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se han reunido con productores agrícolas desde los últimos meses del 2025 para atender demandas de los mismos, por lo que "no existe razón para manifestarse".

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Segob responde a protesta de transportistas

Este lunes, 6 de abril de 2026, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, respondió a la protesta de transportistas y campesinos.

Indicó que se trata de dos organizaciones que realizan movilizaciones focalizadas en 9 entidades del país.

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“Tenemos un corte, señalado las movilizaciones registradas en el marco de este paro, que presentan una dimensión con afectaciones focalizadas y que tienen un registro de actividades en 9 entidades federativas”, dijo la titular de la Segob.

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Explicó que los inconformes tienen una participación aproximada en el país de 575 personas, 161 vehículos y aproximadamente son 11 bloqueos parciales o totales.

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Con información de N+.

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