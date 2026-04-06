Nuevo Mensaje de la ANTAC por Mega Bloqueo de Transportistas Hoy 6 de Abril 2026: ¿Qué Dijo?

La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) emitió un nuevo mensaje hoy 6 de abril 2026 sobre el mega bloqueo en carreteras de México y explicó por qué las manifestaciones no iniciaron a las 7:00 horas, como estaba pactado.

Transportistas y campesinos habían informado sobre un mega bloqueo en distintas carreteras del país a primeras horas de este lunes, que incluía afectaciones en la Ciudad de México (CDMX); sin embargo, las movilizaciones comenzaron poco después de las 10 de la mañana.

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ANTAC manda mensaje por mega bloqueo de transportistas

En voz de Jeannet Chumacero, la ANTAC publicó un mensaje urgente en el que rechazó que se haya cancelado la manifestación y denunció un intento de sabotaje del mega bloqueo de transportisas.

"Hoy queremos hacer una denuncia pública, quieren sabotear nuestra movilización, se está propagando información falsa a través de medios de comunicación y de las redes sociales de que el paro nacional convocado para este lunes 6 de abril de 2026 por parte de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano se ha cancelado. Totalmente falso", informó Chumacero.

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Además, la vocera de la ANTAC señaló que "también este régimen está utilizando, como siempre, a los esquiroles del transporte y del campo para que exista confusión entre los transportistas y los agricultores".

La ANTAC responsabilizó "al Gobierno de México de actos de intimidación y represión, porque en algunos estados donde se está llevando a efecto nuestro paro nacional hay presencia ya de (policías) estatales con grúas".

"Hoy responsabilizamos al gobierno sobre cualquier acción en contra de nuestros dirigentes del frente de la ANTAC, así como en contra de nuestros compañeros manifestantes. Les responsabilizamos de su integridad física, cualquier cosa que les suceda ustedes son responsables. Nosotros estamos realizando una movilización en base a un derecho constitucional y con base en grito de justicia", finalizó Jeannet Chumacero.

Este lunes, carreteras de Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa y Zacatecas ya reportaban bloqueos por parte de transportistas, quienes permitían la circulación de manera parcial. Aquí puedes consultar la información sobre autopistas afectadas.

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