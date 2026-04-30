SEP Manda Mensaje a Maestros ante Mega Marcha de la CNTE Mañana: ¿Qué les Pide?
N+
El titular de la SEP, Mario Delgado, mandó un mensaje a maestros ante mega marcha de la CNTE programada para mañana, 1 de mayo de 2026
COMPARTE:
Este jueves, 30 de abril de 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) mandó un mensaje a maestros ante mega marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciada para mañana, 1 de mayo.
En conferencia de prensa mañanera, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, dijo que mañana recibirá a los integrantes de la CNTE, junto con la Secretaría de Gobernación (Segob), por lo que no hay necesidad de una protesta, aunque respetan este tipo de expresiones.
“Mañana van a venir a entregar su pliego petitorio, los voy a recibir junto con la Segob y hay comunicación permanente, siempre les hemos dicho que no hay necesidad de este tipo de expresiones, aunque somos respetuosos", dijo.
Noticia relacionada: Mega Marcha de la CNTE Mañana en CDMX: Ruta de la Manifestación de Maestros.
Estados piden modificación de calendario escolar
El titular de la SEP explicó que el próximo 7 de mayo tendrán una reunión con todos los secretarios de educación debido a que algunos “han pedido modificaciones al calendario (escolar) por tema de clima, de calor y otras circunstancias, y por el mundial, dependiendo del estado”.
“Por ejemplo, Jalisco quiere clases en línea y Nuevo León algo similar, lo estamos evaluando”, indicó el titular de la SEP.
Mario Delgado indicó que la SEP tendrá una respuesta la siguiente semana, a partir de la evaluación de todos los secretarios de educación del país.
En N+ puedes seguir en vivo la conferencia mañanera de hoy:
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter
Historias recomendadas:
- El Químico que Fabricaba Pastillas Adulteradas para el Cártel de Sinaloa: ¿Quién Es Reynoso?
-
Marina Decomisa Vacunas Falsas contra VPH, Sarampión y Dosis de Clonazepam, en Huixquilucan.
-
Así Robaba Gas LP Poderosa Red de Huachicol: Sacaban Hasta 1.5 Millones de Litros por Semana.
Con información de N+
Rar