SEP Manda Mensaje a Maestros ante Mega Marcha de la CNTE Mañana: ¿Qué les Pide?

Este jueves, 30 de abril de 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) mandó un mensaje a maestros ante mega marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciada para mañana, 1 de mayo.

En conferencia de prensa mañanera, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, dijo que mañana recibirá a los integrantes de la CNTE, junto con la Secretaría de Gobernación (Segob), por lo que no hay necesidad de una protesta, aunque respetan este tipo de expresiones.

“Mañana van a venir a entregar su pliego petitorio, los voy a recibir junto con la Segob y hay comunicación permanente, siempre les hemos dicho que no hay necesidad de este tipo de expresiones, aunque somos respetuosos", dijo.

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Estados piden modificación de calendario escolar

El titular de la SEP explicó que el próximo 7 de mayo tendrán una reunión con todos los secretarios de educación debido a que algunos “han pedido modificaciones al calendario (escolar) por tema de clima, de calor y otras circunstancias, y por el mundial, dependiendo del estado”.

“Por ejemplo, Jalisco quiere clases en línea y Nuevo León algo similar, lo estamos evaluando”, indicó el titular de la SEP.

Mario Delgado indicó que la SEP tendrá una respuesta la siguiente semana, a partir de la evaluación de todos los secretarios de educación del país.

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Con información de N+

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