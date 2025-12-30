Sheinbaum Cancela la Última Conferencia Mañanera de 2025; Reanuda en 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, canceló la última conferencia mañanera del 2025 e indicó la fecha en que se reanudará el ejercicio informativo en 2026.

Durante la conferencia de hoy, 30 de diciembre de 2025, la presidenta Sheinbaum pidió a los representantes de los medios de comunicación votar si querían o no la última mañanera del año.

Mañana qué vamos a hacer, vamos a poner a votación, quién quiere mañanera mañana, levanten la mano.

Luego de la votación, la presidenta Sheinbaum informó que mañana 31 de diciembre de 2025 se cancela la mañanera, por lo que se reanuda el viernes 2 de enero de 2026.

Nos vemos el viernes, ahora si el viernes 2 de enero, si les parece, descansamos el 31 y primero y damos la foto de fin de año.

Con información de N+

