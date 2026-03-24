Sheinbaum y Alcalde de Paraíso Dialogan sobre Reubicación de Escuelas Cercanas a Refinería

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que está en contacto con el alcalde de Paraíso, Tabasco, Alfonso Jesús Baca, para tratar el tema de la reubicación de escuelas cercanas a la Refinería Olmeca en Dos Bocas.

“Se está hablando con el presidente municipal”, indicó en su conferencia de prensa mañanera de este martes, al ser cuestionada sobre el plan del Gobierno federal en materia sanitaria, luego de que padres de familia demandaron la reubicación de planteles cercanos a las instalaciones petroleras.

De acuerdo con la mandataria nacional, se hicieron mediciones especializadas en la atmósfera, para ver si había afectaciones a los niños.

Y aunque dijo que éstas no se encontraron, aun así solicitó a Petróleos Mexicanos (Pemex) que encontrara un predio “para reubicar la escuela, porque es una solicitud de padres y madres de familia, que quede cerca porque ellos viven en la zona”.

Agregó que habrá mediciones permanentes en el municipio, en caso de haber afectaciones por contaminación atmosférica.

Video relacionado: Padres de Familia Exigen Reubicar Escuelas Cercanas a Refinería Dos Bocas ante Emisión de Contaminantes.

Video: Padres de Familia de Escuelas Colindantes con Refinería Preocupados por Derrame

Refinería Dos Bocas, al Margen de la Ley Ambiental: Especial N+ FOCUS

N+ FOCUS dio a conocer el pasado mes de febrero que vecinos del municipio de Paraíso pasaron de tener un manglar a convivir todos los días con contaminación, ruido y fuego debido a la Refinería Olmeca.

De acuerdo con la investigación, alumnos de la escuela primaria Abías Domínguez conviven a escasos metros de la Refinería, lo mismo que un kínder.

“La distancia o la separación de nuestra escuela con respecto a la refinería son 4.5 metros. De una barda a otra”, indicó Jorge Lamoyi, director de la primaria.

Añadió que desque que arrancó la producción de la Refinería en julio de 2024, los casi 500 niños de estos centros conviven con ruido y contaminación. “Hay olor a azufre, hay ácido sulfhídrico, hay olor a mina”.

Además, ya suman varios accidentes que han obligado a desalojar la escuela.

Video: Refinería Dos Bocas: Al Margen de la Ley Ambiental

Conferencia mañanera de hoy en N+

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Con información de N+.

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