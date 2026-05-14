Sheinbaum Explica Por Qué Subió Tanto Precio del Jitomate: “No Tiene Que Ver con Salario Mínimo”

Este jueves, 14 de mayo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó por qué subió tanto el precio del jitomate en el país durante los últimos días.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum señaló que el incremento de precio de algunos productos “no tiene nada que ver con aumento de salario mínimo”.

Explicó que en el caso del jitomate se debe a un problema de producción en Estados Unidos de América (EUA).

¿Por qué el jitomate está caro? número uno, porque el jitomate que se consume en Estados Unidos viene de dos fuentes principales, de Florida, de la producción de tomateros de Florida y de Mexico”.

El incremento de precio de algunos productos no tiene que ver con el aumento en el salario mínimo, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo que en el caso del jitomate el alza se debe a un problema de producción en Estados Unidos. pic.twitter.com/k1trNcOVHA — NMás (@nmas) May 14, 2026

Indicó que a fin del año pasado hubo una helada que afectó la producción del jitomate en Florida, “entonces, aumentó el precio en Estados Unidos, a pesar de que nos pusieron 17% que nos pusieron el año pasado al jitomate, se está exportando muchísimo el jitomate a los Estados Unidos y ese precio alto en los Estados Unidos está impactando en México”.

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No hay suficiente jitomate en México

La Titular del Ejecutivo Federal indicó que, además, se tuvo una plaga en la siembra de Sinaloa, por lo que “no hay suficiente jitomate en el país”.

“Ahora, está trabajando la nueva secretaria de Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) para garantizar que se siembre este año para que haya suficiente jitomate el próximo año, que se garanticen las condiciones para que haya suficiente. Es una condición particular de un producto, el caso del limoncillo también tiene una condeno similar”.

Reiteró que el aumento de precios “no tiene nada que ver con el aumento de salarios mínimo”.

“El aumento de salarios mínimos permite la distribución de la riqueza, la ganancia de una empresa se divide entre costos de producción, la ganancia y lo que ganan los trabajadores…eso permite un mejor nivel de vida”, puntualizó la presidenta.



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