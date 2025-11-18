La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre la segunda Marcha Generación Z en Ciudad de México (CDMX), convocada para el próximo 20 de noviembre de 2025.

Durante conferencia mañanera hoy, 18 de noviembre de 2025, la presidenta Sheinbaum envió un mensaje contra la violencia y confirmó que se realizará el tradicional Desfile del 20 de noviembre.

Vamos a ver lo del 20 de noviembre, repito, el 20 de noviembre va a ser el desfile, como siempre se hace y hay que tener respeto por lo que representa el Ejército mexicano, que además el 20 de noviembre lo que se conmemora es el llamado en el Plan de San Luis-Madero, para que el Gobierno se levante en armas para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz.

Noticia relacionada: “No Vamos a Caer en la Provocación”: Sheinbaum por Violencia en Marcha de la Generación Z

Sheinbaum pide que no haya provocaciones en manifestaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que cualquier manifestación debe ser pacífica y sin violencia.

Nosotros siempre hemos luchado pacíficamente porque las guerras, la violencia dejan mucho dolor. Cualquier manifestación que se haga en el país, pacífica, nadie quiere la violencia, nadie.

La presidenta Sheinbaum Pardo hizo un llamado para que no haya provocaciones durante la segunda Marcha de Generación Z y que todo sea pacífico.

No va a ocurrir nada, y también un llamado a todos para que de manifestarse se manifiesten pacíficamente, la violencia no lleva a nada.

