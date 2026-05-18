Sheinbaum Puntualiza Qué Puede Hacer EUA para Disminuir la Violencia en México

Este lunes, 18 de mayo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló de lo que puede hacer el gobierno de Estados Unidos de América (EUA) para disminuir la violencia en México.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum dijo que Estados Unidos debe "disminuir la entrada de armas a México para no fortalecer a grupos delictivos".

"Si Estados Unidos quiere ayudar a México para disminuir la violencia (en México), lo mejor que puede hace es atender la prevención, la salud pública, afortunadamente hoy lo reconocen en México", dijo la presidenta.

Aseguró que su gobierno atiende la violencia generada por grupos delincuenciales ligada a tráfico de drogas y rechazó que estén de cuerdo que haya vinculo de algunos funcionario con la delincuencia organizada.

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Combatir el lavado de dinero en EUA

La titular del Ejecutivo Dederal destacó que otras cosa importante que pueden hacer es “combatir el lavado de dinero en Estados Unidos, porque cuando se vende la droga en Estados Unidos ¿dónde queda ese dinero?".

Indicó que su gobierno está a favor de la “coordinación y cada uno opera en su territorio”

“La mejor forma que nos ayuden es atendiendo lo que tiene que atender en Estados Unidos, ¿nos quieren ayudar con información? Bienvenido, pero en México tiene que operar las instituciones mexicanas, no puede operar Estados Unidos”.

Además, informó que el próximo lunes 25 de mayo se reunirá con Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos.

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Con información de N+

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