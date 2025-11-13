Sheinbaum Reitera que Hay Diálogo con la CNTE ante Marcha y Bloqueos por Paro Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que siguen las mesas de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ante las marchas y los bloqueos de hoy, 13 de noviembre de 2025, como parte del paro nacional.

"Qué necesidad hay de esta manifestación", mencionó la presidenta Sheinbaum Pardo, en la conferencia mañanera de este jueves.

La mandataria dijo que los maestros de la CNTE “quieren usar la violencia para llegar a Palacio Nacional”, pese al diálogo de las autoridades federales con los maestros: “Están las mesas abiertas: de diálogo, de trabajo”.

