Inicio Nacional Politica Sheinbaum Reitera que Hay Diálogo con la CNTE ante Marcha y Bloqueos por Paro Nacional

Sheinbaum Reitera que Hay Diálogo con la CNTE ante Marcha y Bloqueos por Paro Nacional

|

N+

-

La presidenta Sheinbaum reitera que no hay necesidad de la manifestación de hoy de la CNTE

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Cuartoscuro

COMPARTE:

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que siguen las mesas de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ante las marchas y los bloqueos de hoy, 13 de noviembre de 2025, como parte del paro nacional.

"Qué necesidad hay de esta manifestación", mencionó la presidenta Sheinbaum Pardo, en la conferencia mañanera de este jueves.

La mandataria dijo que los maestros de la CNTE “quieren usar la violencia para llegar a Palacio Nacional”, pese al diálogo de las autoridades federales con los maestros: “Están las mesas abiertas: de diálogo, de trabajo”.

Noticia relacionada: Video: Momento en que Maestros de la CNTE Intentan Tirar Vallas de Palacio Nacional

Información en desarrollo…

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT

Claudia Sheinbaum PardoManifestaciones
Inicio Nacional Politica Sheinbaum reitera que hay dialogo con la cnte ante marcha y bloqueos de hoy 13 de noviembre 2025 paro nacional