Sheinbaum Revela Cuándo Entra Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica

Este jueves, 23 de abril de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló cuándo entrará Luisa María Alcalde Luján a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, luego de que ayer aceptó la invitación, tras la renuncia de Esthela Damián.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum indicó que Alcalde Luján entrará a ocupar el cargo el próximo primero de mayo, el mismo día en que inicia el proceso de transición en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), donde deja la dirigencia nacional que ocupó desde el 1 de octubre de 2024.

“Ella entra el primero de mayo, tiene que haber la transición tanto en la Consejería Jurídica como el proceso que tenga que seguir en Morena”, dijo la presidenta.

Luisa María Alcalde asumirá el 1 de mayo el cargo de consejera jurídica de la Presidencia de la República, en sustitución de Esthela Damián, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/AXocpRtBqL — NMás (@nmas) April 23, 2026

Noticia relacionada: Citlalli Hernández Explica a N+ Quién Sería Dirigente de Morena si Sale Luisa María Alcalde.

Respecto a la posible salida de Ariadna Montiel Reyes, la titular del Ejecutivo Federal dijo que hasta el momento la secretaria de Bienestar no le ha informado nada.

“No, apenas la voy a ver el fin de semana, tiene rato que no veo a Ariadna, está muy ocupada con la credencialización del Servicio Universal de Salud", destacó la presidenta.

En N+ puedes seguir en vivo la conferencia mañanera de hoy:

Historias recomendadas:

Con información de N+.

Rar