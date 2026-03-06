Sheinbaum Se Pronuncia por Salida de Noem del Gabinete de Trump: Hay Buena Coordinación con EUA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció por la salida de Kristi Noem como titular del Departamento de Seguridad Nacional, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció cambios en su Gabinete.

En la conferencia mañanera de hoy, 6 de marzo de 2026, que se realizó en Jalisco, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que su Gobierno seguirá trabajando con la administración Trump, “como lo hemos hecho hasta ahora”.

Destacó que “hay buena coordinación tanto en temas de migración, entre la agencia de Estados Unidos, CBP, y el Gobierno de México, particularmente con migración, y al mismo tiempo con todos los temas de seguridad”.

Nuestra insistencia permanente de la protección de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos.

¿Que pasó con Kristi Noem?

El jueves, el presidente Donald Trump anunció que Kristi Noem dejará el cargo a partir del 31 de marzo de 2026, y será sustituida por el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin.

Noem estaba en el centro del debate por su gestión ante la crisis de las redadas migratorias en el estado de Minnesota, donde 2 ciudadanos estadounidenses, a los que ella misma llegó a acusar de "terrorismo nacional" sin tener pruebas, murieron por disparos de agentes federales.

Esta semana, Noem había comparecido en el Capitolio en una polémica intervención en la que se negó a retractarse de sus comentarios y en la que culpó a los manifestantes del caos y defendió la política de deportaciones masivas de Trump.

Kristi Noem visitó México hace un año, en marzo de 2025, para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, y acordaron reforzar la coordinación bilateral en materia de seguridad.

